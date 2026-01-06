تاکید آیت الله سبحانی بر رفع مشکلات معیشتی مردم و مقابله با اغتشاشات

به گزارش خبرگزاری مهر، آیات سید هاشم حسینی بوشهری، عباس کعبی، سید احمد خاتمی، محسن اراکی، محمود عبداللهی و حجت الاسلام و المسلمین محمود رضا جمشیدی اعضای هیأت رئیسه جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با حضرت آیت الله سبحانی دیدار و گفتگو کردند.



آیت الله سبحانی در این دیدار بر ضرورت وحدت کلمه و پرهیز از تفرقه به‌عنوان یکی از مهم‌ترین راهکارهای عبور از مشکلات جامعه تأکید و در ادامه با اشاره به آیه «وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلا تَفَرَّقُوا» افزودند: این آیه به‌صراحت نسبت به تفرقه هشدار می‌دهد و وحدت را عامل نجات و انسجام اجتماعی معرفی می‌کند.



وی در ادامه با استناد به آیه دیگری از قرآن کریم گفت: خداوند در بیان عذاب‌های الهی می‌فرماید «أَوْ یَلْبِسَکُمْ شِیَعًا»؛ یعنی شما را دسته‌دسته و گروه‌گروه می‌کند. این نوع تفرقه یک عذاب الهی است که نه از آسمان، بلکه از درون جامعه شکل می‌گیرد و توان حل مسائل را از جامعه سلب می‌کند.



آیت الله سبحانی با تأکید بر اینکه حل مشکلات کشور به‌ویژه در حوزه معیشت مردم نیازمند هم‌فکری و هم‌دلی همه مسئولان است، تصریح کرد: نگاه‌ها و طرح‌های متعدد بدون اجماع، مانع اجرای برنامه واحد و کارآمد می‌شود و راه‌حل آن، تکیه بر عقل جمعی است.



این مرجع تقلید همچنین با اشاره به آیه شریفه «إِنْ یُرِیدَا إِصْلَاحًا یُوَفِّقِ اللَّهُ بَیْنَهُمَا» افزود: هرگاه نیت اصلاح و وحدت وجود داشته باشد، توفیق الهی نیز شامل حال مسئولان و جامعه خواهد شد.



وی با بیان اینکه اعتراض سازنده امری قابل قبول است، بر ضرورت مقابله با اغتشاش و حفظ نظم عمومی تأکید کردند.



آیت الله سبحانی در پایان نیز موضوع افزایش تعطیلات پراکنده و آثار منفی آن بر آموزش و بهره‌وری جامعه را مورد توجه قرار داده و بر لزوم بازنگری در این زمینه تأکید کردند.