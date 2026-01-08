به گزارش خبرنگار مهر، سیدعباس صالحی عصر امروز پنجشنبه در آئین رونمایی از سه رویداد فرهنگی در آرامگاه دعبل خزاعی شوش با بیان اینکه بسیار خرسندم امروز توفیق دست داد در شهر شوش حضور پیدا کنم، اظهار کرد: شوش برای ما با چند علامت و نمایه تعریف می‌شود؛ از یک سو میراث کهن تاریخی ایران زمین است به گونه‌ای تمدن ایرانی از اینجا خود را نشان داده و بسط پیدا کرده است. تاریخ ایران به این منطقه وصل شده و این منطقه برای هر ایرانی است زیرا ریشه خود را در این منطقه می بیند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: همچنین شهر شوش نماد ادیان ابراهیمی و توحیدی در ایران است؛ معتقدیم ادیان توحیدی و ابراهیمی به هم متصل اند و این نقطه اتصال قابل توجه مشترکات و فضایی که می‌توانند ایجاد کنند و چتری که بیافرینند است که شوش دانیال از این جهت هم دارای جایگاه قابل توجهی است.

وی گفت: کمتر شهری در ایران وجود دارد که نقطه اتصال بین ادیانی را بتواند در ادیان ابراهیمی و توحیدی ایجاد کند.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به دیگر ویژگی شوش، عنوان کرد: این شهر با ردپایی که از حضرت امام رضا (ع) قرار داشته و شاعر گرانقدری چون دعبل خزاعی که مزارش در این شهر است، دریچه ولایت، امامت و اهل بیت (ع) برای ایران بوده است.

صالحی افزود: شاعرانی چون دعبل خزاعی و اسدی، رسانه‌های اهل بیت (ع) در آن زمان بودند. در دوره بی رسانه‌ای شعر رسانه جامعه پیشین بوده و شخصیتی همچو دعبل رسانه اهل بیت (ع) و امام رضا (ع) بوده است.

وی تاکید کرد: شوش به عنوان دریچه ورود تشییع اهل بیت (ع) و به طور خاص امام رضا (ع) چنین جایگاهی داشته است؛ شوش، شهر جهاد و مقاومت چه در مجاهدت عشایر عرب در این منطقه در جنگ جهانی اول و چه در دوره زرین دفاع مقدس هشت ساله بوده است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه نکات مطرح شده توسط نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی مورد توجه قرار خواهد گرفت، ادامه داد: چنین موقعیت‌هایی صرفاً در یک شهر و حتی منطقه‌ای نیست بلکه ظرفیت‌های ملی است؛ شهری همچون شوش می‌تواند نقطه‌ای برای گفتگوهای دینی و بین ادیان تلقی شود و مجموعه‌هایی از اصحاب ادیان توحیدی به این شهر ارجاع پیدا کنند.

صالحی اظهار کرد: ظرفیت‌های جاری و معاصر شهر اندک نیست که از آنها بی اطلاع نیستم ان‌شاءالله این سفر که به میمنت یک موضوع امام رضایی است، برای شهر خیر و برکات داشته باشد.

وی با اعلام اینکه جشنواره‌های امام رضایی در سراسر کشور در ۵۰ موضوع در حال اجرا است و افتتاحیه این اتفاق در این مکان متبرک مایه برکت برای رویدادها و اتفاقات شهر خواهد بود.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به حضور مدیرکل اوقاف و امور خیریه در برنامه، گفت: در ادامه مسیر با وی و استاندار صحبت می‌شود، همچنین پس از بازگشت با رئیس اوقاف کشور صحبت می‌شود تا دو موضوع مکان حرم دانیال نبی (ع) و دعبل خزاعی کارها سرعت گیرد.

صالحی افزود: همچنین در خصوص دیگر موضوعات فرهنگ، هنر و ارشاد مطرح شده از سوی نماینده مردم شوش در مجلس شورای اسلامی بنده در خدمت هستم. خوشبختانه خوزستان در شرایطی قرار دارد که استاندارش فرصتی برای حوزه فرهنگ، هنر و رسانه استان است.

وی بیان کرد: استاندارانی هستند که توسعه را فقط امر اقتصادی می‌بینند در حالی که در ایران هسته اصلی توسعه فرهنگی و دینی است که اگر آنجا اتفاقی نیفتد توسعه اقتصادی نیز به درستی محقق نمی‌شود. نگاه فرهنگی استاندار خوزستان که ریشه در گذشته عمیق وی دارد به کمک مشارکت‌های ملی و استانی خواهد آمد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عنوان کرد: با استاندار مطرح شده در فاصله این سفر تا سفر اصلی، تفاهم نامه‌هایی در حوزه‌های مختلف فرهنگ، هنر و رسانه را داشته باشیم تا در وزارت فرهنگ و استانداری نقشه راه سه ساله تعریف شود و با همت و اهتمام مساله‌های مختلف شهرستان‌های استان و خاصتا شوش دانیال را دنبال کنیم.