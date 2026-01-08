شهادت ۸ فلسطینی از جمله ۵ کودک در حملات امروز رژیم صهیونیستی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، هشت فلسطینی از جمله پنج کودک در حملات رژیم صهیونیستی امروز پنج شنبه رژیم صهیوینستی به مناطق مختلف نوار غزه به شهادت رسیدند.

منابع پزشکی در نوار غزه از تداوم و تشدید حملات نظامی رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف این باریکه خبر دادند. بر اساس گزارش‌ها، در پی حمله یک پهپاد اسرائیلی به چادر آوارگان در منطقه «المواصی» در خان‌ یونس در جنوب نوار غزه، دست ‌کم ۳ نفر به شهادت رسیدند.

همزمان، توپخانه ارتش صهیونیستی مناطق شرقی اردوگاه البریج در مرکز نوار غزه را هدف قرار داد. در شمال غزه نیز مدرسه «ابوحسین» در اردوگاه جبالیا که محل اسکان آوارگان بود، هدف حمله قرار گرفت که در نتیجه آن یک شهید و چندین زخمی گزارش شده است.

همچنین جنگنده‌های اسرائیلی اطراف هتل «المشتل» در شمال ‌غرب شهر غزه را بمباران کردند. حملات پهپادی به منطقه المواصی در خان ‌یونس و نیز دو حمله هوایی به اطراف ایستگاه «العطار» در همان منطقه گزارش شده است.

در شمال نوار غزه، منابع پزشکی اعلام کردند در پی حمله به مدرسه «خلیفه» در منطقه بیت ‌لاهیا، دست‌کم ۳ نفر زخمی شده‌اند. تیم‌های امدادی پس از دریافت گزارش‌هایی مبنی بر پرتاب بمب به این مدرسه، به محل اعزام شدند.

منابع درمانی همچنین از شهادت کمال عبد الرحمن محمد عواد، ۴۳ ساله، و زخمی شدن شماری دیگر در حمله به چادر آوارگان در غرب خان‌ یونس خبر دادند.

جنبش مقاومت اسلامی حماس در بیانیه‌ای اعلام کرد تداوم حملات رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه و شهادت هشت فلسطینی ـ که بیشتر آنان کودک بوده‌اند ـ طی کمتر از ۲۴ ساعت، یک تشدید خطرناک و جنایتکارانه و نقض آشکار توافق آتش‌بس است.