هشدار حماس درباره فروپاشی آتش بس غزه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، حماس در بیانیه‌ای با اشاره به نقض مکرر آتش بس توسط تل آویو نسبت به فروپاشی توافق آتش بس در نوار غزه هشدار داد.

جنبش حماس در این بیانیه به کشورهای میانجی و ضامن آتش بس اعلام کرده است که ترورهایی که اشغالگران به بهانه‌های واهی انجام می‌دهند، آتش بس را در معرض فروپاشی قرار می‌دهد.

از سوی دیگر دفتر رسانه‌ای دولتی در نوار غزه جمعه شب در گزارشی از یک هزار و ۱۹۳ مورد نقض آتش بس توسط تل آویو خبر داد.

دفتر رسانه‌ای دولتی در نوار غزه اعلام کرد: در طول ۹۰ روز گذشته ۴۸۴ شهروند ساکن نوار غزه بر اثر نقض آتش بس توسط دشمن صهیونیستی به شهادت رسیده اند. طی این مدت فقط ۲۳ هزار و ۱۹ کامیون حامل کمک وارد نوار غزه شده است درحالی که در این مدت باید ۵۴ هزار کامیون کمک وارد نوار غزه می‌شده است.

بنا بر این گزارش، بر اثر فرویختن بیش از ۵۰ منزل در نوار غزه ده‌ها شهروند شهید و زخمی شده‌اند که این منازل پیشتر توسط اشغالگران بمباران شده و یا آسیب دیده بودند.

دفتر رسانه‌ای دولتی در نوار غزه همچنین در این گزارش اعلام کرد که بیش از ۱۲۷ هزار چادر آوارگان در نوار غزه بر اثر شرایط محیطی و آب و هوایی غیرقابل استفاده شده است و این چادرها اکنون حداقل شرایط مورد نیاز اسکان بیش از یک و نیم میلیون آواره ساکن در آنها را ندارد.

در بیانیه دفتر اطلاع رسانی دولتی درغزه درباره وخامت بی سابقه اوضاع انسانی در نوار غزه به خاطر بسته بودن گذرگاه‌ها و جلوگیری از ورود خانه‌های پیش ساخته به این منطقه هشدار داده شده است.