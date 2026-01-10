به گزارش خبرنگار مهر، قدرت الله محمدی مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهر تهران در خصوص حوادث دو رو گذشته و آسیب‌ها اغتشاش‌گران به تجهیزات آتش‌نشانی و اموال عمومی گفت: از روز پنجشنبه در تهران تعداد ۴۳ دستگاه ماشین آتش نشانی دچار آسیب شده و ۸ دستگاه به طور کلی از رده خارج و کاملاً سوخته اند. به طور کلی تا این لحظه حدود ۵۰ خودرو دچار آسیب شده است. برخی از خوردوها و تجهیزات مورد نیاز نیز به سرقت رفته‌اند. این خودروها در پی اعلام حریق، بعضاً در مناطق مسکونی، عازم محل حادثه شده و در خیابان متوقف و توسط اغتشاشگران آسیب دیده‌اند.

وی افزود: تخریبگران همچنین در شهرهای مختلف از جمله رشت، به تعدادی خودرو آتش نشانی آسیب زده اند. در مشهد یک ایستگاه آتش نشانی با تجهیزات کاملاً در آتش اغتشاشگران سوخته است.

وی با اشاره به اینکه این اتفاقات در کلان شهرها بیشتر بوده بیان کرد: در اصفهان حدود ۱۵ خودرو، در اهواز ۵ خودروی آتش نشانی دچار آسیب شده اند. در همه شهرها به خودروها و تجهیزات امدادی حمله شده، از جمله در شهر ایذه یک حمله به هلال احمر اتفاق افتاد.

آسیب دیدن ۶۰ بانک در حوادث اخیر

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی اظهار کرد: آسیب‌ها بیشتر در اماکن مذهبی و مساجد بوده است. همچنین بانک‌ها نیز از هجوم و آسیب در امان نبودند. در تهران حدود ۶۰ بانک مورد حمله قرار گرفته و از رده خارج شدند. همچنین مراکز تجاری نیز هدف حمله اغتشاشگران قرار گرفته است. این نشان می‌دهد که این افراد دغدغه اقتصادی ندارند و از کسبه نیستند. در کنار این بانک‌ها منازل مسکونی مردم قرار داشته که برخی از آنها دچار حرق شده و کاملاً سوخته اند.

محمدی همچنین اظهار کرد: علاوه بر آن به دلیل ترافیکی که بر اثر اقدامات آشوبگرانه اتفاق می‌افتاد نمی‌توانستیم به برخی از محل‌های حادثه دسترسی داشته باشیم. ما ۵۰ درصد از مأموریت خود را نتوانستیم انجام دهیم زیرا در این موارد شرایط انجام کار وجود نداشت. مثلاً یکی از شهروندان در آسانسور گیر کرده بود و ما به دلیل این آشوب‌ها نتوانستیم به او برسیم.

وی در پایان گفت: ما شب اول در حدود ۳۰۰ مأموریت حادثه‌ای داشتیم و دیشب ۱۵۰ مورد حادثه گزارش شد که در محل حاضر شدیم.