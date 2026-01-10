۲۰ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۰۲

جزئیات بارندگی‌ها در لرستان؛ رومشکان در صدر قرار گرفت

خرم‌آباد - مدیرکل هواشناسی لرستان جزئیات بارندگی‌ها در این استان طی ساعات گذشته را اعلام کرد.

بهروز مرادپور در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تشریح فعالیت سامانه بارشی جدید در استان اظهار داشت: به دنبال ورود سامانه بارشی که از ساعت ۲ بامداد امروز شنبه فعالیتش را شروع کرده است شکر خدا بارش‌های خوبی داشتیم.

وی با اشاره به ثبت ۱۳ میلی‌متر بارندگی در خرم‌آباد، مرکز استان بیان کرد: بر اساس اطلاعات جمع‌آوری شده از ایستگاه‌های سنجش بارندگی و سینوپتیک استان، بیشترین بارش باران در ایستگاه رومشکان با ۱۶ میلی‌متر بارندگی ثبت شده است.

مرادپور ادامه داد: در ایستگاه پل‌دختر ۱۴ میلی‌متر بارندگی ثبت شده است.

جزئیات بارندگی در ایستگاه‌های مختلف

مدیرکل هواشناسی لرستان بیان کرد: در ایستگاه هواشناسی الیگودرز طی ساعات گذشته ۴ میلی‌متر بارندگی ثبت شده است.

وی گفت: ایستگاه ازنا نیز ۴ میلی‌متر بارندگی را گزارش کرده است.

مرادپور ادامه داد: در ایستگاه دورود ۷ میلی‌متر بارندگی اندازه‌گیری شده و ایستگاه سراب‌دوره ۱۳ میلی‌متر بارش را ثبت کرده است.

مدیرکل هواشناسی لرستان گفت: ایستگاه بروجرد ۴ میلی‌متر بارندگی داشته است.

وی یادآور شد: ایستگاه نورآباد ۳ میلی‌متر و ایستگاه معمولان ۱۵ میلی‌متر بارندگی را ثبت کرده‌اند.

مرادپور اعلام کرد: در ایستگاه هواشناسی کوهدشت طی ساعات گذشته ۱۴ میلی‌متر بارندگی و الشتر ۵ میلی‌متر باران ثبت شده است.

مدیرکل هواشناسی لرستان بیان کرد: با این تفاسیر بیشترین بارش در شهرستان رومشکان با ۱۶ میلی متر و کمترین بارش در نورآباد با ۳ میلی متر ثبت شده است.

