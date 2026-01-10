بهروز مرادپور در گفتوگو با خبرنگار مهر با تشریح فعالیت سامانه بارشی جدید در استان اظهار داشت: به دنبال ورود سامانه بارشی که از ساعت ۲ بامداد امروز شنبه فعالیتش را شروع کرده است شکر خدا بارشهای خوبی داشتیم.
وی با اشاره به ثبت ۱۳ میلیمتر بارندگی در خرمآباد، مرکز استان بیان کرد: بر اساس اطلاعات جمعآوری شده از ایستگاههای سنجش بارندگی و سینوپتیک استان، بیشترین بارش باران در ایستگاه رومشکان با ۱۶ میلیمتر بارندگی ثبت شده است.
مرادپور ادامه داد: در ایستگاه پلدختر ۱۴ میلیمتر بارندگی ثبت شده است.
جزئیات بارندگی در ایستگاههای مختلف
مدیرکل هواشناسی لرستان بیان کرد: در ایستگاه هواشناسی الیگودرز طی ساعات گذشته ۴ میلیمتر بارندگی ثبت شده است.
وی گفت: ایستگاه ازنا نیز ۴ میلیمتر بارندگی را گزارش کرده است.
مرادپور ادامه داد: در ایستگاه دورود ۷ میلیمتر بارندگی اندازهگیری شده و ایستگاه سرابدوره ۱۳ میلیمتر بارش را ثبت کرده است.
مدیرکل هواشناسی لرستان گفت: ایستگاه بروجرد ۴ میلیمتر بارندگی داشته است.
وی یادآور شد: ایستگاه نورآباد ۳ میلیمتر و ایستگاه معمولان ۱۵ میلیمتر بارندگی را ثبت کردهاند.
مرادپور اعلام کرد: در ایستگاه هواشناسی کوهدشت طی ساعات گذشته ۱۴ میلیمتر بارندگی و الشتر ۵ میلیمتر باران ثبت شده است.
مدیرکل هواشناسی لرستان بیان کرد: با این تفاسیر بیشترین بارش در شهرستان رومشکان با ۱۶ میلی متر و کمترین بارش در نورآباد با ۳ میلی متر ثبت شده است.
نظر شما