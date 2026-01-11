برآورد خسارات اغتشاشگران به ابنیه و تجهیزات دستگاه قضایی سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در دادگستری سمنان از بروز خسارات به ابنیه و تجهیزات دستگاه قضائی استان سمنان در پی اغتشاشات اخیر به خصوص شامگاه پنجشنبه و جمعه خبر داد.
وی با بیان اینکه اغتشاشگران به ساختمانهای دادسرای عمومی و انقلاب حمله ور شده و خساراتی را به این ابنیه وارد کردند، افزود: ساختمان سازمان قضائی نیروهای مسلح نیز در این آشوبها دچار خسارت شد.
رئیس کل دادگستری استان سمنان همچنین بیان کرد: آشوبگران همچنین چهار دستگاه خودروی شخصی و سازمانی مستقر در دادسرای مرکز استان را هم به آتش کشیدند.
اکبری با بیان اینکه همه این آسیبها بجز آسیبهایی است که اغتشاشگران به بانکها و فروشگاهها و اماکن اداری و خصوصی وارد کردند، بیان کرد: دستگاه قضائی بدون مماشات و اغماض با این افراد آشوب طلب و اغتشاشگر برخورد خواهد کرد.
نظر شما