  1. استانها
  2. سمنان
۲۱ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۰۰

برآورد خسارات اغتشاشگران به ابنیه و تجهیزات دستگاه قضایی سمنان

برآورد خسارات اغتشاشگران به ابنیه و تجهیزات دستگاه قضایی سمنان

سمنان- رئیس کل دادگستری استان سمنان از بروز خسارات توسط اغتشاشگران به ابنیه و تجهیزات مجموعه دادگستری استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد صادق اکبری ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران در دادگستری سمنان از بروز خسارات به ابنیه و تجهیزات دستگاه قضائی استان سمنان در پی اغتشاشات اخیر به خصوص شامگاه پنجشنبه و جمعه خبر داد.

وی با بیان اینکه اغتشاشگران به ساختمان‌های دادسرای عمومی و انقلاب حمله ور شده و خساراتی را به این ابنیه وارد کردند، افزود: ساختمان سازمان قضائی نیروهای مسلح نیز در این آشوب‌ها دچار خسارت شد.

رئیس کل دادگستری استان سمنان همچنین بیان کرد: آشوبگران همچنین چهار دستگاه خودروی شخصی و سازمانی مستقر در دادسرای مرکز استان را هم به آتش کشیدند.

اکبری با بیان اینکه همه این آسیب‌ها بجز آسیب‌هایی است که اغتشاشگران به بانک‌ها و فروشگاه‌ها و اماکن اداری و خصوصی وارد کردند، بیان کرد: دستگاه قضائی بدون مماشات و اغماض با این افراد آشوب طلب و اغتشاشگر برخورد خواهد کرد.

کد مطلب 6719085

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها