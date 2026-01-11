دعوت حزب کارگزاران سازندگی ایران از مردم برای شرکت در راهپیمایی فردا

به گزارش خبرگزاری مهر، حزب کارگزاران سازندگی ایران طی اطلاعیه ای ضمن تاکید بر احترام به اعتراضات بحق مردم و تفکیک آن از اعمال تخریب گرایانه، آحاد مردم را به شرکت در راهپیمایی روز دوشنبه دعوت کرد.

متن این اطلاعیه به شرح زیر است:

حزب کارگزاران ضمن احترام به اعتراضات بحق مردم و تفکیک آن از اعمال تخریب گرایانه و نیز اعلام انزجار نسبت به اقدامات تروریستی روزهای اخیر، آحاد ملت ایران دوست را به راهپیمایی وحدت آفرین روز دوشنبه دعوت می کند.

دفتر روابط عمومی حزب کارگزاران سازندگی

*سیدمرتضی فخری قاضیانی