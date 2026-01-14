محکومیت ۲ باشگاه لیگ برتری در کمیته تعیین وضعیت

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، دو باشگاه لیگ برتری استقلال خوزستان و ذوب آهن در کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فدراسیون فوتبال محکوم شدند.

آرای صادره به شرح زیر است:

با توجه به شکایت حامد بحرایی از باشگاه استقلال خوزستان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۱۰ میلیارد و ۱۹۷ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۳۹۲ میلیون و ۵۸۴ هزار و ۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۳۰۳ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

در پرونده شکایت محمدعلی ربیعی از باشگاه ذوب آهن اصفهان، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۷۴ میلیارد و ۲۶۳ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۲ میلیارد و ۸۵۹ میلیون و ۱۲۵ هزار و ۵۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد. همچنین کمیته وضعیت نسبت به دعوی خواهان به میزان ۲۵ میلیارد و ۲۸۷ میلیون ریال قرار رد صادر کرد.

در پی شکایت امیرحسین موسی زاده از باشگاه سایپا، این باشگاه به پرداخت مبلغ ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ۹۰ میلیون و ۴۷۵ هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.