به گزارش خبرگزاری مهر، آرای جدید کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فوتبال منتشر شد که به شرح زیر است:

* با توجه به شکایت خشایار زبرجد از باشگاه شمس آذر قزوین، کمیته تعیین وضعیت بازیکنان رای به محکومیت این باشگاه به پرداخت مبلغ ۷/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسنه و پرداخت مبلغ ۲۸۲/۹۷۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام کرد.

* در پی شکایت بلال اسماعیلی از باشگاه مس سونگون ورزقان، این باشگاه به پرداخت ۲/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت ۸۶/۶۲۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.