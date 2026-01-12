  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۲ دی ۱۴۰۴، ۱۰:۳۲

محکومیت شمس‌آذر و مس سونگون از سوی کمیته تعیین وضعیت

محکومیت شمس‌آذر و مس سونگون از سوی کمیته تعیین وضعیت

کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فوتبال، آرای خود را در خصوص دو باشگاه شمس آذر و مس سونگون صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آرای جدید کمیته تعیین وضعیت بازیکنان فوتبال منتشر شد که به شرح زیر است:

* با توجه به شکایت خشایار زبرجد از باشگاه شمس آذر قزوین، کمیته تعیین وضعیت بازیکنان رای به محکومیت این باشگاه به پرداخت مبلغ ۷/۳۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسنه و پرداخت مبلغ ۲۸۲/۹۷۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام کرد.

* در پی شکایت بلال اسماعیلی از باشگاه مس سونگون ورزقان، این باشگاه به پرداخت ۲/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت ۸۶/۶۲۵/۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم شد.

کد مطلب 6719660

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها