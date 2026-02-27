به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد علی عزتی در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: در راستای اجرای طرح‌های سراسری مقابله با قاچاق کالا، روز گذشته مأموران پلیس امنیت اقتصادی استان حین کنترل و نظارت دقیق بر محور مواصلاتی بندرعباس به یک دستگاه خودرو وانت نیسان مشکوک شده و دستور توقف دادند.

وی افزود: ماموران در بازرسی از این خودرو توقیفی ، تعدادی لوازم و قطعات یدکی لیفتراک فاقد مجوز قانونی و گمرکی کشف کردند.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان هرمزگان در ادامه با اشاره به ارزیابی‌های اقتصادی انجام‌شده، ارزش محموله کشف‌شده را ۷ میلیارد ریال عنوان و تصریح کرد: در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضائی معرفی شد.