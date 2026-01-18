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۲۸ دی ۱۴۰۴، ۱۳:۳۸

سرهنگ مسعودی: ۳ کیلوگرم موادمخدر شیشه در اسکو کشف شد

سرهنگ مسعودی: ۳ کیلوگرم موادمخدر شیشه در اسکو کشف شد

اسکو- فرمانده انتظامی شهرستان اسکو از کشف ۳ کیلو گرم مواد مخدر از نوع شیشه در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر سرهنگ حسین مسعودی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اعلام این خبر اظهار داشت: درپی کسب خبری مبنی بر حمل مواد مخدر از استان همجواربا یک دستگاه خودرو سواری، موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران مواد مخدر شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: ماموران با اشراف اطلاعاتی و با هماهنگی قضایی، خودرو مذکور را در یکی از محورهای مواصلاتی متوقف و در بازرسی از خودرو مقدار ۳ کیلو گرم مواد مخدر از نوع شیشه کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان اسکو گفت: در این راستا یک دستگاه خودرو توقیف و یک نفر متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شد.

سرهنگ مسعودی در پایان با تقدیر از همکاری های خوب و به موقع مردمی با پلیس، گفت: مبارزه با قاچاق موادمخدر همواره و با جدیت از سوی پلیس دنبال می شود و سوداگران مرگ بدانند پلیس بدون هیچ اغماضی با قاطعیت با آنها برخورد خواهد کرد و از شهروندان تقاضا داریم، اخبار و اطلاعات خود پیرامون این موضوع را از طریق تماس با شماره تلفن های ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6724084

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