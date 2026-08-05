به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورلد ٱف ریل، در حالی که جیمز کامرون چند ماه پیش اعتراف کرد که فیلم‌های «آواتار» بیش از حد عظیم، بیش از حد پرهزینه و بیش از حد زمان‌بر هستند و در نمی تواند بر همان پاشنه بچرخد و همان روش ساخت ادامه داشته باشد، اکنون وی سخنان جدیدی در این مورد گفته که بسیار متفاوت است.

وی اوایل امسال ساخت «آواتار ۴» را بسیار محتمل خواند، اما از تأیید قطعی ساخته شدن آن طفره رفت.

اکنون وی در مصاحبه‌ای جدید اذعان کرده است که در حال بررسی داستان‌های دیگری است که می‌خواهد تصویر کند و افزود که دارد برای «آخرین پرده» از حرفه خود برنامه می ریزد.

وی در این باره توضیح داد: ۲۱ سال از شکل گیری دنیای «آواتار» می گذرد و از سال ۲۰۰۵ این کار مداوم شروع شد و اینجا نقطه‌ای است که من به چشم‌انداز پیش رو نگاه می‌کنم و می‌پرسم؛ «داستان‌های دیگری که می‌خواهم روایت کنم چیست؟» چند تا از آنها را باید خودم کارگردانی کنم و چقدر می خواهم با دیگر فیلمسازان بنویسم و یا تهیه کنم؟

ظاهراً کامرون برنامه‌ای ریخته است، تمام پروژه‌هایی را که می‌تواند در آینده انجام دهد، بررسی کرده و در نظر گرفته که جایگاه هر یک در جهان چیست و چگونه هر یک می‌توانند به بهتر شدن جهان کمک کنند و برای ساخت آینده‌ای بهتر برای نسل بعدی، به ویژه فرزندانش اثرگذار باشند.

کامرون در ادامه عنوان کرد: معیار من به معنای واقعی کلمه در ۲ هفته اخیر این بوده که چه چیزی بیشترین فایده را خواهد داشت و شروع به بررسی تمام پروژه‌هایی کردم که بیشتر به آنها علاقه دارم و پرسیدم؛ «این چگونه قرار است وضعیت ما را بهبود بخشد؟ چگونه قرار است جهان را برای فرزندان ما بهتر کند؟»

کامرون گفته که هنوز هیچ تصمیمی نگرفته‌ و فعلا در آستانه‌ ترسیم آینده است: به نوعی آخرین پرده!

چند ماه پیش، گزارش‌ها حاکی از آن بود که تیم دیزنی و کامرون پس از فروش حدود ۱.۴۹ میلیارد دلاری «آواتار: آتش و خاکستر» که بسیار فراتر از استانداردهای معمول، اما در مقایسه با فیلم‌های قبلی کمی ضعیف‌تر است در حال ارزیابی مجدد اقتصاد این مجموعه فیلم هستند. هزینه ساخت این فیلم‌ها ۴۰۰ میلیون دلار یا بیشتر است.

کامرون ۷۱ ساله است و با گذشت زمان، ممکن است نتواند برخی از پروژه‌های مورد علاقه دیگر خود را که اکنون به نظر می‌رسد در اولویت او هستند، دنبال کند.

کامرون در مصاحبه‌ای در ماه نوامبر اعتراف کرد که روی «۱۰ پروژه مختلف» کار می‌کند که یکی از آنها قطعاً «ارواح هیروشیما» است.