میثم گوهری آرانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به دستگیری ۱۸ عنصر اصلی اغتشاشات اخیر در نجف آباد، اظهار کرد: مأموران ما با تلاش و هوشیاری کامل، لیدرها و محرکهای اصلی ناآرامیها رو شناسایی و دستگیر کردند.
وی در ادامه با اشاره به خسارات وارده به اموال عمومی در جریان این ناآرامیها، گفت: متاسفانه آشوبگران به اموال عمومی و دارایی مردم آسیب رساندند، اما با سرعت عمل و برنامهریزی دقیق، جلوی پیشروی بیشتر آنها جلوگیری شد.
فرمانده انتظامی نجفآباد همچنین از کشف و ضبط ۳۵ کوکتل مولوتوف و مقادیر زیادی مواد محترقه دستساز در مخفیگاههای این افراد خبر داد که برای تخریب و ایجاد آتشسوزی در سطح شهر استفاده میشد.
سرهنگ گوهری آرانی تاکید کرد: تمام دستگیرشدگان به همراه پروندههای مربوطه به مرجع قضایی تحویل داده شدهاند و برخورد قانونی با آنها خواهد شد.
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