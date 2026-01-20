دادستانی تهران علیه یک خبرگزاری و یک سایت اعلام جرم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از قوه قضائیه؛ در پی انتشار خبر نادرستی در یک خبرگزاری در رابطه با حضور گسترده عفوشدگان حوادث سال ۱۴۰۱ «به جرم محاربه» در اغتشاشات اخیر و ادعاهای نادرست یک سایت خبری در همین رابطه، دادستانی تهران علیه این دو رسانه اعلام جرم کرد.

گفتنی است، اخیرا یک خبرگزاری خبر نادرستی به نقل از «یک مقام آگاه امنیتی» در رابطه با حضور عفوشدگان ۱۴۰۱ در اغتشاشات منتشر کرده و مدعی شده بود «اغلب اغتشاش‌گران دستگیرشده به جرم محاربه در آشوب‌های اخیر، سال ۱۴۰۱ نیز بازداشت و عفو شده‌اند».

یک سایت نیز این خبر نادرست، ادعاهای کذبی را در رابطه با عفو سال ۱۴۰۱ مقام معظم رهبری مطرح کرده بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبداللهی روز دوشنبه (۲۹ دی) طی سخنانی در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه، با اشاره به برخی فضاسازی‌های صورت گرفته در رابطه با نقش معفوینِ عفو ۹۸ هزار نفره معیاری سال ۱۴۰۱ در جریان اغتشاشات اخیر گفت: تحقیقا عرض می‌کنم پس از بررسی‌ها در سراسر کشور تقریباً قریب به اتفاقِ معفوینِ عفو معیاری سال ۱۴۰۱، در زمره دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر در سراسر کشور نبوده‌اند.

«القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران نیز در این جلسه گفت: در استان تهران، تعداد بسیار معدود و نادر و حتی کمتر از انگشتانِ یک دست از دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر، دارای سابقه دستگیری و زندان در جریان اغتشاشات سال ۱۴۰۱ بوده‌اند.

در همین راستا، رئیس قوه قضاییه پیشتر نیز بیان داشت: در مواعید پیشین مرتبط با پیشنهادات عفوهای مناسبتی و معیاری، بعضاً از ناحیه برخی دستگاه‌ها مطالبی مطرح می‌شد ناظر بر اینکه فِلان افراد گنجانده شده در فهرست‌ها، در زمره عناصرخشن، تروریستی و یا عناصر نفاق هستند؛ از ان‌ها برای اثبات موارد عنوان شده لیست مصادیق گرفته شد لکن پس از بررسی‌های متعدد و متقن ما، مشخص می‌شد که دعاوی مطرح شده از ناحیه آن دستگاه‌ها مقرون به صحت نبوده فقط از بین ۹۸ هزار نفر عفو اعلام شده در سال ۱۴۰۱ در یک مورد مشخص شد محکوم‌علیه در پایان مدتِ تحمل محکومیتش قرار داشته و حتی چنانچه عفو نیز نمی‌شد نهایتاً یک ماه دیگر، مدت محکومیتش پایان می‌یافت در بررسی‌های تکمیلی حتی روشن شد یکی از ضابطین هم خیلی زودتر از این به سبب توبه، حسن همکاری و رفتار درخواست بخشش این محکوم را به مرجع قضایی داده است.

این گزارش حاکی است: از میان این دستگیرشدگان اغتشاشات اخیر تعداد بسیار معدود و قلیلی دارای سابقه دستگیری در جریان اغتشاشات سال ۱۴۰۱ هستند و این نشان می‌دهد که تجربه عفو ۹۸ هزار نفره حکیمانه رهبر معظم انقلاب در سال ۱۴۰۱ که موجب ایجاد آرامش و ترمیم در جامعه شد موثر بوده است.