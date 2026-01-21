به گزارش خبرنگار مهر، در این شماره از نشریه، مخاطبان، یادداشت‌ها و گفتارهایی از اساتید شاخص همچون دکتر سیدجواد میری، دکتر علی عبدی، دکتر علیرضا سلطان‌شاهی و دکتر سیدجواد طاهایی را مطالعه می‌کنند.

در بخشی از سرمقاله این شماره نشریه آمده است: در جریان جنگ دوازده‌روزه، «اراده مقاومت» به‌طور محسوسی تقویت شد. این اراده، در واکنش به رویارویی مستقیم با اسرائیل، خود را در قالب حمایت و همراهی با مقاومت نشان داد. با این حال، آنچه در این مقطع شکل گرفت، بیش از آنکه بر درکی عمیق و پایدار از ماهیت پروژه استعماری-صهیونیستی اسرائیل استوار باشد، حاصل فضای احساسی و شرایط خاص جنگ بود. به همین دلیل، با نزدیک‌شدن به اواخر جنگ و سپس برقراری آتش‌بس، نشانه‌های تضعیف این اراده به‌تدریج نمایان شد.

در دوره پس از جنگ، برخی خوانش‌ها رواج یافت که تقابل با اسرائیل را به مجموعه‌ای از تصمیم‌های مقطعی و شتاب‌زده جمهوری اسلامی فرو می‌کاستند. ظهور این نگاه‌ها را می‌توان نشانه‌ای از آن دانست که اراده مقاومتِ شکل‌گرفته، از پشتوانه ادراکی و تحلیلی کافی برخوردار نبود. اراده‌ای که بر شناختی روشن از ریشه‌ها و کارکردهای استعمار اسرائیلی بنا نشده باشد، با تغییر شرایط و خروج از فضای بحرانی، توان حفظ و بازتولید خود را از دست می‌دهد.

در قسمت دیگری از سرمقاله تأکید شده است که ما در افق مطلوب، خواهان شکل‌گیری اراده‌ای جمعی و پایدار در جهت پایان‌دادن به استعمار اسرائیلی هستیم؛ اراده‌ای که صرفا واکنشی احساسی یا برآمده از شرایط مقطعی نباشد، بلکه بر بنیانی معرفتی استوار شود. این شماره، کوششی است در جهت ساخت تصویر فردای منهای اسرائیل و در قالب سه پرونده تکوین یافته است: پرونده نخست به نسبت ما با استعمار اسرائیلی می‌پردازد؛ پرونده دوم سناریوهای پایان استعمار اسرائیلی را بررسی می‌کند و پرونده سوم به موقعیت ما در فردای منهای اسرائیل اختصاص دارد.

لازم به ذکر است که این شماره از نشریه با ارایه تخفیف صورت گرفته و به مبلغ ۲۴۰ هزارتومان عرضه شده و علاقه‌مندان می‌توانند برای تهیه نسخه‌ چاپی این شماره، درخواست خود را به آیدی @m110614 ارسال نمایند.