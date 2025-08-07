انتشار فراخوان یادداشت با موضوع «رؤیای فردای منهای اسرائیل»

به گزارش خبرنگار مهر، شریه «دیده‌بان اندیشه» در آستانه انتشار جدیدترین شماره خود اقدام به فراخوان یادداشت با موضوع «رؤیای فردای منهای اسرائیل» کرده است.

این فراخوان شامل سه بخش اصلی با عناوین «هویت و نسبت اسرائیل با ایران»، «سناریوهای پایان اسرائیل» و «جایگاه ایران در فردای منهای اسرائیل» است و مهلت ارسال آثار نیز بیست و سوم مردادماه سال جاری اعلام شده است.

در بخش مربوط به «هویت و نسبت اسرائیل با ایران»، محورها عبارتند از:

- بررسی ریشه‌ها و مبانی تشکیل اسرائیل (همراه با فهم تاریخی از استعمار و پیوند آن با ایده تشکیل اسرائیل)؛

- بررسی چگونگی شکل‌گیری و توسعه اسرائیل به‌عنوان نیرویی استعمارگر در منطقه؛

- تحلیل و فهم جایگاه اسرائیل به‌عنوان مظهر صهیونیسم؛

- نقش اسرائیل در پروژه ایران‌ستیزی در سطح منطقه و جهان؛

- نقش اسرائیل در زمین فرهنگ و اقتصاد ایران.

همچنین محورهای بخش «سناریوهای پایان اسرائیل» از این قرار است:

-سناریوی فروپاشی از درون به واسطه بحران مشروعیت، فرسایش جمعیت و مهاجرت معکوس؛

-سناریوی پایان بین‌المللی به واسطه طرد جهانی و تحریم؛

-سناریوی مقاومت منطقه‌ای و جنگ طولانی فرسایشی؛

-سناریوی شکل‌گیری ساختار جایگزین (دولت واحد فلسطینی یا چند دولتی کنفدرال).

این گزارش می‌افزاید: در بخش مربوط به «جایگاه ایران در فردای منهای اسرائیل» نیز محورهای فراخوان عبارتند از:

_بررسی افق‌های سیاسی پیش‌روی ایران در جهان پسا اسرائیل؛

-بررسی افق‌های اقتصادی پیش‌روی ایران در جهان پسا اسرائیل؛

-بررسی افق‌های فرهنگی-تمدنی پیش‌روی ایران در جهان پسا اسرائیل؛

-نقش ایران در نظم پسا اسرائیل منطقه و جهان؛

-ژئوپلیتیکِ بازتعریف‌شده: ائتلاف‌ها و رقابت‌های جدید؛

-آینده رژیم‌های عربی متحد اسرائیل و فرصت‌های نفوذ نرم ایران؛

-تعامل تمدنی با فلسطین آزاد شده؛

- «دیگری» جمهوری اسلامی ایران در جهان پسا اسرائیل؛

-وضعیت و تحلیل الاهیات در وضعیت پسا اسرائیل در منطقه؛

-چیستی پوشش نوین «جریان استعمار» در جهان پسا اسرائیل.

گفتنی است علاقه مندان می‌توانند آثار خود را بر اساس محورهای یادشده به ادمین نشریه @didebane_andisheh_admin ارسال نمایند.