وقوع زمین لرزه ۳.۴ ریشتری در درگهان قشم

به گزارش خبرگزاری مهر، زمین‌لرزه‌ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر ساعت ٠۱:۳۳:٠۵ دقیقه بامداد امروز مرز جزیره قشم و خلیج فارس - حوالی درگهان هرمزگان را لرزاند.

بر اساس اعلام مراکز لرزه‌نگاری، این زمین‌لرزه در عمق ۱٠ کیلومتری زمین رخ داده است.

طول جغرافیایی: ۵۶.۱

عرض جغرافیایی: ۲۶.۸۸

نزدیک‌ترین شهرها:

۹ کیلومتری درگهان (هرمزگان)

۱۱ کیلومتری سوزا (هرمزگان)

۱۹ کیلومتری قشم (هرمزگان)

نزدیکترین مراکز استان:

۳۹ کیلومتری بندرعباس

۳۹۱ کیلومتری کرمان

تاکنون گزارشی از خسارات جانی یا مالی احتمالی این زلزله اعلام نشده است.