وقوع زمین لرزه ۳.۴ ریشتری در درگهان قشم

به گزارش خبرگزاری مهر، زمینلرزهای به بزرگی ۳.۴ ریشتر ساعت ٠۱:۳۳:٠۵ دقیقه بامداد امروز مرز جزیره قشم و خلیج فارس - حوالی درگهان هرمزگان را لرزاند.
بر اساس اعلام مراکز لرزهنگاری، این زمینلرزه در عمق ۱٠ کیلومتری زمین رخ داده است.
طول جغرافیایی: ۵۶.۱
عرض جغرافیایی: ۲۶.۸۸
نزدیکترین شهرها:
۹ کیلومتری درگهان (هرمزگان)
۱۱ کیلومتری سوزا (هرمزگان)
۱۹ کیلومتری قشم (هرمزگان)
نزدیکترین مراکز استان:
۳۹ کیلومتری بندرعباس
۳۹۱ کیلومتری کرمان
تاکنون گزارشی از خسارات جانی یا مالی احتمالی این زلزله اعلام نشده است.
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