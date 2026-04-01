آتش نشانان قشم جان ۱۰۳ شهروند را نجات دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، نجم الدین فریدونی اظهار کرد: آتش نشانان این اداره در ۳۲ روز گذشته از جنگ رمضان (۹ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۱ فروردین‌ماه جاری) در ۴۰ عملیات اطفای حریق و ۴۶ مورد عملیات امداد و نجات و پیشگیری از حریق شرکت کردند.

وی ادامه داد: این سلسله عملیات اطفای حریق و امداد و نجات در مکان‌های مسکونی، تجاری، بنادر و سایر نقاط شهر قشم و حومه آن انجام شد.

رییس اداره آتش‌نشانی و خدمات ایمنی قشم توضیح داد: با آغاز حملات دشمن آمریکایی - صهیونیستی به خاک کشورمان، نیروهای آتش‌نشانی این اداره از همان دقایق ابتدایی در آماده‌باش کامل قرار گرفته و در کنار ارائه خدمات روزمره، مدیریت صحنه‌های پیچیده بحران را بر عهده داشته‌اند.

فریدونی با بیان اینکه عملکرد تیم‌های عملیاتی در ۳۲ روز جنگ تحمیلی رمضان نشان از تعهد و سرعت عمل فوق‌العاده این نیروها در مواجهه با بحران‌ها دارد، اضافه کرد: آتش‌نشانان بزرگ‌ترین جزیره ایران، قهرمانان گمنامی هستند که در لحظات خطر، بدون لحظه‌ای تردید چه در حریق و سایر حوادث شهر به دل حادثه می‌زنند؛ که با آغاز حملات اخیر دشمن شاهد جانفشانی‌های این دلیرمردان در صحنه حوادث مختلف هستیم.

وی گفت: آتش‌نشانی اقشم در قالب چهار ایستگاه، ۴۸ نفر نیروی عملیاتی و با برخورداری از یک فروند شناور آتش خوار و هشت دستگاه خودرو سبک و نیمه سنگین، عملیات امداد و نجات و اطفای آتش را در بزرگ ترین جزیره ایرانی خلیج فارس انجام می‌دهد.

رییس اداره آتش‌نشانی و خدمات ایمنی قشم اعلام کرد: قشموندان برای برخورداری از هرگونه راهنمایی و مشاوره ایمنی می توانند با شماره تلفن ۱۲۵ در طول شبانه‌روز تماس حاصل کنند.