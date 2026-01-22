ظرفیت منصوبه نیروگاه های تجدیدپذیر از ۳ هزار و ۷۰۰ مگاوات عبور کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن طرزطلب روز پنجشنبه در حاشیه رویداد نوآوری مسئله محور ساتبا گفت: اکنون ظرفیت منصوبه نیروگاه‌های تجدیدپذیر کشور از سه هزار و ۷۰۰ مگاوات عبور کرده است.

وی افزود:اما این عدد با آنچه قابل رؤیت بوده متفاوت است و اکنون حدود ۸۷۰ مگاوات تاکنون روئیت پذیر نشده است.

وی علت این امر را زمان بر بودن فرایندها و پروتکل های وزارت نیرو و مدیریت شبکه دانست و ادامه داد: اکنون از سه هزار و ۷۰۰ مگاوات حدود سه هزار و ۴۰۰ مگاوات به شبکه برق تزریق می کند.

معاون وزیر نیرو خاطرنشان کرد: جلسه ای با دوستان در مدیریت شبکه و بخش برق وزارت نیرو برگزار شده تا سرعت بیشتری به این فرایندها داده شود.

طرزطلب گفت: اعلام کرده ایم تا آخر سال ظرفیت به پنج هزار و ۲۰۰ مگاوات خواهد رسیداما تلاش می شود حسب دستور وزیر نیرو و رئیس جمهور تا اواخر بهمن ماه به عدد قابل توجه تری برسیم.

وی از تلاش برای برگزاری جشنی به مناسبت رسیدن به پنج هزار و ۲۰۰ مگاوات در بهمن ماه خبر داد و گفت: هزار مگاوات به ظرفیت موجود اضافه خواهیم کرد اما تلاش می شود همراهی بهتری صورت گیرد.

ضرورت تلاش برای تامین مالی

رئیس ساتبا بر ضرورت همراهی بیشتر برای تامین مالی پروژه‌ها تاکید کرد که سبب خواهد شد سرعت کارها افزایش یابد.

طرزطلب ادامه داد: برنامه ریزی شده با همراهی های بیشتری که انجام شود به خصوص در زمینه تامین ارز مورد نیاز ظرفیت تا تابستان سال آینده به هفت هزار مگاوات برسد.

وی افزود: همچنین تا آخر تابستان ظرفیت به 11 هزار مگاوات خواهد رسید و این اعداد و ارقامی که اعلام می شود در مقایسه با دوره های قبل از رشدهای ۳، ۴ و هفت برابری برخوردار شده است.

تامین ارز پاشنه آشیل توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر

معاون وزیر نیرو خاطرنشان کرد: برای تامین ارز مورد نیاز همانند سایر بخش ها نیاز به همکاری بیشتر است و اکنون بخش خصوصی برای تامین ارز دچار مشکل است.

طرزطلب گفت: اکنون تامین ارز مشکل شده و اگر مساعدت و همراهی بیشتری صورت گیرد به اهداف تعیین شده دست خواهیم یافت.

وی از باطل شدن تعدادی از مجوزها خبر داد که چند ماه پیش به وزیر کشور و استانداران اعلام شده در هر استان مجوزی که بیش از ۶ ماه صادر شده و اقدامی نشده باطل شود.

رئیس ساتبا از صدور بیش از ۱۱۵ هزار مگاوات مجوز خبر داد که ناشی از استقبال خوب سرمایه گذاران است و اکنون ظرفیت خالی به ندرت در استان ها وجود دارد لذا باید مجوزهای بدون اقدام باطل شده و کسانی که فعال هستند جایگزین شوند.

طرزطلب ادامه داد: تلاش می شود هم در بخش صدور مجوز و هم پاسخ گویی به سرمایه گذاران و هم رصد و پایش پروژه ها از هوش مصنوعی استفاده شود.

وی افزود: دو الی سه ماه گذشته ۴۰ ایده در این زمینه به ساتبا ارائه شد که امروز ۱۰ مورد از آنها معرفی می شوند.

معاون وزیر نیرو ابراز امیدواری کرد: این روند سال آینده سرعت بیشتری بگیرد تا بتوان از هوش مصنوعی برای رصد و پایش پروژه ها استفاده کرد.

تلاش برای ارایه خدمات در پیشخوان دولت

طرز طلب گفت: تلاش شده با همکاری های صورت گرفته این خدمات توسط پیشخوان دولت الکترونیک عرضه شودتا مراجعه به ساتبا صورت نگیرد و سرمایه گذاران راحت تر اقدام کنند.

وی ابراز امیدواری کرد: این روند در ۲۲ بهمن در چند استان به صورت آزمایشی بهره برداری شده و به تدریج به سمت دیجیتال کردن و استفاده از هوش مصنوعی خواهیم رفت.

رئیس ساتبا ادامه داد: نیاز است در این زمینه وزارت صمت و بانک مرکزی همراهی بیشتری انجام دهند تا ثبت سفارش و تامین تجهیزات و تامین مالی نیز سرعت بیشتری بگیرد.