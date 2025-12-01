افزایش ظرفیت انرژی پاک؛ عبور تجدیدپذیرها از مرز ۳۱۰۰ مگاوات

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسم رسمی وزارت نیرو، محسن طرزطلب رئیس ساتبا اعلام کرد که ایران در تازه‌ترین مرحله توسعه تجدیدپذیرها، به نقطه‌ای کم‌سابقه رسیده است. به گفته او، با اتصال ۴۴۵ مگاوات نیروگاه خورشیدی جدید به شبکه، ظرفیت تجدیدپذیر کشور به‌طور محسوسی افزایش یافته و فاصله خود را با اهداف کلان کاهش داده است.

طرزطلب توضیح داد که ظرفیت نیروگاه‌های پاک که ابتدای سال تنها ۱۸۰۰ مگاوات بود، اکنون از مرز ۳۱۰۰ مگاوات عبور کرده و با استمرار تأمین مالی و تثبیت روند ساخت، احتمال دستیابی به ظرفیت ۵۰۰۰ مگاوات تا پایان امسال وجود دارد؛ رقمی که به‌معنای رشد بیش از ۴۱۰ درصدی نسبت به ابتدای سال است.

او افزود که این جهش فقط در عدد ظرفیت خلاصه نمی‌شود، بلکه گستره جغرافیایی پروژه‌ها نیز به‌سرعت در حال گسترش است. به گفته رئیس ساتبا، هم‌اکنون طرح‌های تجدیدپذیر در ۹۰ ساختگاه از ۱۵ استان کشور جریان دارد و هر مرحله، استان‌های بیشتری را درگیر توسعه انرژی‌های پاک می‌کند. پروژه‌های اخیر در استان گلستان اجرا شده و مناطق دیگری نیز در صف برنامه‌ریزی قرار دارند.

طرزطلب با اشاره به پیامدهای اقتصادی و زیست‌محیطی این طرح‌ها گفت: ورود نیروگاه‌های خورشیدی جدید سالانه از مصرف ۲۵۱ میلیون مترمکعب سوخت جلوگیری می‌کند و مانع انتشار بیش از ۶۵۰ هزار تن دی‌اکسیدکربن می‌شود. او این کاهش را عاملی مهم در مهار آلایندگی، کاهش فشار بر آب در نیروگاه‌های حرارتی و افزایش امنیت انرژی دانست.

معاون وزیر نیرو همچنین از آغاز عملیات اجرایی ۱۷۷ مگاوات نیروگاه خورشیدی در چهار استان خبر داد و تأکید کرد که توسعه ظرفیت بادی نیز در ماه‌های آینده با سرعت بیشتری دنبال خواهد شد.

به گفته او، امروز بیش از ۶۵۳ ساختگاه خورشیدی در کشور در مراحل مختلف ساخت قرار دارد و پروژه‌های متعدد بادی نیز پیشرفت محسوسی داشته‌اند. هدفگذاری وزارت نیرو این است که سال آینده ظرفیت تجدیدپذیر ایران از مرز ۱۱ هزار مگاوات عبور کند.

طرزطلب یادآور شد که در سال‌های گذشته رشد سالانه تجدیدپذیرها تنها بین ۱۰ تا ۲۰ مگاوات بود، اما اکنون در برخی دوره‌ها ظرفیت افزوده‌شده به ۸۰۰ مگاوات می‌رسد؛ جهشی که به‌گفته او نشانه ورود صنعت برق ایران به مرحله‌ای تازه از توسعه انرژی‌های پاک است.