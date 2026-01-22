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۲ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۰۳

چالش نقدینگی در واحدهای دامی برای تامین نهاده ها با قیمت جدید

چالش نقدینگی در واحدهای دامی برای تامین نهاده ها با قیمت جدید

بیرجند- رئیس اتحادیه دامداران خراسان جنوبی گفت: دامداران استان برای خرید نهاده ها با قیمت جدید نقدینگی ندارند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد غریبی بعداز ظهر پنج‌شنبه در نشست تخصصی شورای کشاورزی استان که با حضور استاندار برگزار شد، به کالبدشکافی چالش‌های پس از حذف ارز ترجیحی پرداخت و اظهار کرد: قیمت نهاده‌ای نظیر «جو» در سامانه بازارگاه از ۱۱ هزار و ۳۰۰ تومان به بیش از ۴۳ هزار تومان جهش یافته که این رشد ۴ برابری، شوک بزرگی به بدنه تولید وارد کرده است.

وی با اشاره به بحران شدید نقدینگی در واحدهای دامی تصریح کرد: در حالی که هزینه‌های خرید نهاده ۴ برابر شده، بازگشت پول شیر به دست دامدار حداقل دو ماه زمان می‌برد؛ به طوری که یک واحد گاوداری برای تأمین ذرت و سویای خود اکنون به ۴ میلیارد تومان نقدینگی نیاز دارد، در حالی که پیش از این با یک میلیارد تومان اداره می‌شد.

درخواست توزیع اضطراری خوراک دام

رئیس اتحادیه دامداران خراسان جنوبی با بیان اینکه تولیدکنندگان توان خرید ندارند، افزود: از استاندار محترم درخواست داریم با رایزنی در مرکز، اجازه برداشت محدود و اضطراری از ذخایر شرکت پشتیبانی امور دام را صادر کنند تا طی روزهای آینده دام‌ها بدون خوراک نمانند.

غریبی با انتقاد از قیمت‌گذاری ناعادلانه محصولات دامی در استان، خاطرنشان کرد: در حال حاضر قیمت گوشت قرمز در خراسان جنوبی پایین‌ترین نرخ در سطح کشور است؛ در حالی که قیمت نهاده‌ها آزاد شده، اما قیمت محصول نهایی (شیر و گوشت) تحت نظارت‌های سخت‌گیرانه مانده است که این روند به پایداری تولید ضربه می‌زند.

پیشنهاد برای حذف تعرفه صادرات شیرخشک

وی همچنین به مشکلات صنایع لبنی و اشباع بازار اشاره کرد و گفت: قیمت تعیین شده ۱۵ هزار تومانی برای شیر خام حتی هزینه‌های تمام شده دامدار را پوشش نمی‌دهد.

وی گفت: راهکار خروج از این بن‌بست، رایزنی برای «حذف تعرفه‌های صادراتی شیرخشک» و ایجاد مشوق‌های صادراتی است تا نقدینگی به چرخه تولید بازگردد.

رئیس اتحادیه دامداران خراسان جنوبی در پایان بر لزوم توجه به سایر ظرفیت‌های دامی استان نیز تاکید کرد و یادآور شد: پروژه «هب‌اللبن» و صنعت شترداری استان نیازمند بازنگری جدی و برگزاری جلسات تخصصی برای جلوگیری از هدررفت سرمایه‌گذاری‌های انجام شده است.

کد مطلب 6728476

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