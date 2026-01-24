جزئیات دعوت از ایرانیان خارج از کشور برای حج تمتع ۱۴۰۵

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی حج و زیارت؛ اکبر رضایی درباره دعوت از هموطنان مقیم خارج از کشور برای سفر حج تمتع ۱۴۰۵ و ظرفیت های ایجاد شده برای آنها گفت: با توجه به اینکه بخشی از جامعه هدف سازمان در ارائه خدمات به حجاج، ایرانیان مقیم خارج از کشورهستند بدین جهت به صورت متمرکز دو کاروان با ظرفیت ۲۴۰ نفر پیش بینی و برنامه ریزی شده است.



وی تصریح کرد: هموطنان مقیم خارج از کشور می توانند از این فرصت ایجاد شده بهره مند شوند و حداکثر تا هفتم بهمن ماه روند نام نویسی خود را انجام دهند.

رضایی اظهار داشت: متقاضیان سفر حج می توانند به صورت غیر حضوری به سامانه ثبت‌نام اولیه به آدرس http://haj۴۰۰۰.com و یا به صورت حضوری به نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران در تمامی کشورها مراجعه و نسبت به ثبت نام اولیه اقدام نمایند .

معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت هزینه تمام شده هموطنان مقیم خارج ازکشور را درمقایسه با گذشته بسیار مناسب دانست و گفت: این هزینه ها برای خدمات اجرایی همانند اسکان ، تغذیه و تدارکات، حمل و نقل داخل عربستان و مشاعر مقدسه پیش بینی شده است؛ البته هزینه انتقال به عربستان و بلیط رفت و برگشت نیز برعهده زائران خواهد بود.