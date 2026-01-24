ظفرقندی: کادر درمان در حوادث اخیر سربلند بیرون آمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صبح امروز (شنبه) چهارم بهمنماه، در گردهمایی معاونان درمان دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی سراسر کشور که در هتل قلب بیمارستان شهید رجایی تهران برگزار شد، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه، اظهار کرد: باید از سیره ائمه اطهار (ع) الگو بگیریم؛ چرا که نگرش ما در مسیر خدمت بسیار مهم است و خدمت به مردم و نیازمندان فرصتی ارزشمند است که باید به بهترین شکل از آن استفاده شود؛ نگاهی که امام حسین (ع) به ما آموخته است.
وی با تقدیر از معاونان درمان و کادر سلامت کشور گفت: در جریان حوادث اخیر، درمان مجروحان با نگاهی حرفهای، مسئولانه، بدون تبعیض و فراتر از وظیفه انجام شد که شایسته قدردانی است و حوزه درمان در این آزمون، سربلند بیرون آمد.
وزیر بهداشت با تأکید بر لزوم آمادگی مستمر نظام سلامت افزود: امروز نیز باید از نظر نیروی انسانی، تأمین دارو و تجهیزات پزشکی و همچنین سازماندهی، آمادگی کامل داشته باشیم.
ظفرقندی با اشاره به تلاشهای کادر درمان در جنگ ۱۲ روزه، گفت: کادر درمان در این مقطع نیز زحمات فراوانی متحمل شدند و ما قدردان همه تلاشگران حوزه سلامت در سراسر کشور هستیم؛ چرا که هدف نهایی همه ما خدمت صادقانه به مردم است.
وی با اشاره به پیشرو بودن ماه مبارک رمضان و ایام نوروز، خاطرنشان کرد: در این ایام نیازمند سازماندهی دقیقتر و هماهنگیهای درونبخشی و برونبخشی هستیم.
وزیر بهداشت همچنین از تداوم پویش «نه به تصادف!» در سال آینده خبر داد و گفت: این پویش همانند سال جاری با قوت و با هماهنگیهای بینبخشی ادامه خواهد داشت و بخشی از مسئولیت اجتماعی ما در قبال سلامت جامعه است.
ظفرقندی در ادامه به موضوع تعرفههای درمانی اشاره کرد و افزود: در شورای عالی بیمه پیگیر کاهش فاصله بین تعرفه واقعی و هزینه تمامشده خدمات هستیم؛ چرا که تداوم این فاصله، کیفیت ارائه خدمات درمانی را با مشکل مواجه میکند. این موضوع از سالهای گذشته وجود داشته و باید با پیگیری شورای عالی بیمه و سازمان برنامه و بودجه اصلاح شود.
وی همچنین از پرداخت یک درصد کارانه به معاونت های درمان دانشگا ههای علوم پزشکی خبر داد و گفت: این پرداخت مبتنی بر عملکرد بهتر و نظارت مؤثر انجام خواهد شد.
وزیر بهداشت با اشاره به برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع تصریح کرد: اجرای این برنامه نیازمند بودجه و سازماندهی مناسب است. این موضوع در چهار دوره از قوانین برنامه پیشبینی شده اما اجرایی نشده است. هر الگوی سلامت بر سه ضلع نیروی انسانی، اقتصاد سلامت و ساختار استوار است و این اضلاع بهطور مستقیم به یکدیگر وابستهاند.
وی تأکید کرد: منابع پزشک خانواده باید بهدرستی دیده شود و پرداختها در سطوح دو و سه خدمات درمانی بهموقع انجام گیرد که این موارد در این گردهمایی مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
ظفرقندی در پایان با اشاره به اهمیت تجهیزات سرمایهای در دانشگاهها گفت: استفاده و راهاندازی تجهیزات سرمایهای باید در اولویت برنامههای معاونت درمان دانشگاهها قرار گیرد و مشکلات احتمالی در این حوزه از طریق کمیتههای مربوطه بررسی و برطرف شود.
گفتنی است؛ گردهمایی معاونان درمان دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور صبح امروز (شنبه) چهارم بهمن با حضورظفرقندی، وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سید سجاد رضوی، معاون درمان وزارت بهداشت و معاونان درمان دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور در هتل قلب بیمارستان شهید رجایی تهران آغاز شد و تا فردا ( یکشنبه ) پنجم بهمن ادامه خواهد داشت.
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