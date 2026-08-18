۱۱۰ سند مالکیت دولتی برای اراضی خوانسار صادر شد

احمد خسروی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح جزئیات اجرای قانون حدنگار در شهرستان خوانسار اظهار کرد: فرآیند تثبیت مالکیت اراضی دولتی با هدف شفافسازی و جلوگیری از بروز هرگونه تعارض ملکی با جدیت در حال اجرا است که در این راستا و با همافزایی دستگاههای متولی، ۱۱۰ فقره سند تکبرگی برای املاک دولتی صادر شد.
وی با تأکید بر اینکه صدور این اسناد نقش مستقیمی در کاهش دعاوی حقوقی دارد، افزود: تثبیت مالکیت اراضی دولتی در سامانه حدنگار، بستر لازم را برای مدیریت دقیقتر و ایمنتر اراضی فراهم کرده و موانع قانونی پیش روی طرحهای توسعهای، به ویژه اجرای طرح نهضت ملی مسکن را مرتفع میکند. این روند در راستای سیاستهای ابلاغی ادارهکل ثبت اسناد و املاک استان اصفهان مبنی بر تعیینتکلیف سریع اراضی دولتی انجام شده است.
رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان خوانسار اضافه کرد: ادارات ثبت اسناد و املاک استان اصفهان با اتخاذ رویکردی تعاملی و جهادی، ساماندهی وضعیت ثبتی اراضی دولتی را بهعنوان یکی از اولویتهای اجرایی خود در دستور کار دارند. این نهاد با تکیه بر تکمیل فرآیند حدنگاری، بستری پایدار برای شفافیت حقوقی ایجاد کرده است که میتواند علاوه بر حفاظت از اموال عمومی، مسیر اجرای پروژههای زیرساختی و توسعه استان را تسهیل کرده و فضای فعالیتهای اقتصادی و عمرانی را به سمت قانونمندی و انضباط اداری سوق دهد.
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