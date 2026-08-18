به گزارش خبرنگار مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان ظهر سه شنبه با انتشار اطلاعیه‌ای، از جزئیات ویژه برنامه‌های اربعین رهبر شهید در شهر و استان کرمان خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، در نخستین بخش از این برنامه‌ها، مراسمی ویژه روز چهارشنبه ۲۸ مرداد ماه، رأس ساعت ۱۰ صبح در حسینیه ثارالله کرمان برگزار خواهد شد.

همچنین در روز پنجشنبه ۲۹ مرداد ماه، مراسمی در محل گلزار شهدای کرمان و در جوار مزار شهید حاج قاسم سلیمانی، ساعت ۱۷ مقرر شده است.

علاوه بر این، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرد که در شب پنجشنبه ۲۹ مرداد ماه، پس از اقامه نماز مغرب و عشاء، اجتماعات شبانه و مراسم‌های مذهبی با حضور هیئت‌های عزاداری در مساجد سراسر استان برگزار می‌گردد.

در پایان، ضمن تأکید بر اهمیت حضور حداکثری مردم، اعلام شد که روز جمعه ۳۰ مرداد ماه نیز همزمان با اقامه نماز جمعه در تمامی مناطق استان، برنامه‌های ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.