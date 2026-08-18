  1. استانها
  2. کرمان
۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۵

اعلام جزئیات ویژه برنامه‌های اربعین رهبر شهید در استان کرمان

اعلام جزئیات ویژه برنامه‌های اربعین رهبر شهید در استان کرمان

کرمان- شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان، از برنامه‌های گسترده و ویژه این نهاد به مناسبت اربعین رهبر شهید خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمان ظهر سه شنبه با انتشار اطلاعیه‌ای، از جزئیات ویژه برنامه‌های اربعین رهبر شهید در شهر و استان کرمان خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، در نخستین بخش از این برنامه‌ها، مراسمی ویژه روز چهارشنبه ۲۸ مرداد ماه، رأس ساعت ۱۰ صبح در حسینیه ثارالله کرمان برگزار خواهد شد.

همچنین در روز پنجشنبه ۲۹ مرداد ماه، مراسمی در محل گلزار شهدای کرمان و در جوار مزار شهید حاج قاسم سلیمانی، ساعت ۱۷ مقرر شده است.

علاوه بر این، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی اعلام کرد که در شب پنجشنبه ۲۹ مرداد ماه، پس از اقامه نماز مغرب و عشاء، اجتماعات شبانه و مراسم‌های مذهبی با حضور هیئت‌های عزاداری در مساجد سراسر استان برگزار می‌گردد.

در پایان، ضمن تأکید بر اهمیت حضور حداکثری مردم، اعلام شد که روز جمعه ۳۰ مرداد ماه نیز همزمان با اقامه نماز جمعه در تمامی مناطق استان، برنامه‌های ویژه‌ای در نظر گرفته شده است.

کد مطلب 6920419

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها