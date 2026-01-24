زنگ خطر گاز مونوکسید کربن؛ ۱۰ کشته در همدان طی ۹ ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل پزشکی قانونی همدان گفت: ۲ نفر از عشایر ۴۲ و ۳۶ ساله بر اثر نشت گاز مونوکسیدکربن در منطقه خضر شهر همدان جان باختند.
محمد مالمیر بیان کرد: این ۲ نفر برای خرید و فروش دام در شهر همدان حضور یافته و شب را در منزل یکی از دوستان به سر بردند ، اما نقص فنی در لوله خروج گاز بخاری باعث نشت گاز سمی به داخل اتاق و خفگی این ۲ نفر شد.
وی یادآوری کرد: ۹ ماهه امسال ۱۰ نفر شامل هفت مرد و سه زن در همدان بر اثر گاز گرفتگی و مسمومیت جان خود را از دست دادند که این آمار در مدت زمان مشابه سال گذشته ۱۵ نفر شامل ۱۲ مرد و سه زن بود.
مدیرکل پزشکی قانونی همدان در خصوص گاز مونوکسید کربن (CO) که به "قاتل خاموش" معروف است، گفت: گاز مونوکسیدکربن (CO) یک گاز بسیار سمی، بیرنگ و بیبو است که در اثر احتراق ناقص سوختهای حاوی کربن مانند گاز طبیعی، نفت، بنزین، زغال سنگ و چوب تولید میشود.
مالمیر بیان کرد: با توجه به اینکه این گاز قابل استشمام نبوده و تشخیص آن دشوار است میتواند در فضاهای بسته به سرعت غلظت کشندهای پیدا کند.
وی تاکید کرد: وسایل گرمایشی شامل بخاریهای گازی، نفتی و آبگرمکنهای غیراستاندارد، یا آنهایی که دودکش آنها مسدود یا عایقبندی مناسبی ندارند می تواند موجب مرگ افراد شود.
مدیرکل پزشکی قانونی همدان اضافه کرد: روشن بودن خودرو در فضای بسته مانند پارکینگهای مسقف، اجاقهای گاز، شومینهها و کوره در صورت نداشتن تهویه مناسب، استفاده از ژنراتورهای برق در فضاهای بسته یا نزدیک پنجرهها و درهای ورودی خطر آفرین است.
مالمیر گفت: علائم اولیه مسمومیت با CO میتواند شبیه سرماخوردگی یا آنفلوآنزا باشد، بنابراین اغلب نادیده گرفته میشود.
وی این علائم را شامل سردرد، سرگیجه و سبکی سر، تهوع و استفراغ، خستگی و ضعف عمومی، گیجی و اختلال در تمرکز و در موارد شدیدتر تنگی نفس، تپش قلب نامنظم، از دست دادن هوشیاری و در نهایت مرگ دانست.
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