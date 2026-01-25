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۵ بهمن ۱۴۰۴، ۷:۵۷

تل‌آویو برای مقابله با حماس دست‌به‌دامن مزدوران جدید شد

تل‌آویو برای مقابله با حماس دست‌به‌دامن مزدوران جدید شد

یک روزنامه آمریکایی به حمایت های رژیم صهیونیستی از مزدوران مسلح در نوار غزه برای مقابله با جنبش حماس بعد از فروپاشی باند یاسر ابوشباب اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال گزارش داد که رژیم صهیونیستی به صورت غیر علنی و پنهانی در حال حمایت از مزدوران مسلح جدیدی در داخل نوار غزه برای مقابله با جنبش حماس است.

این اقدام تل آویو با هدف عبور از محدودیت هایی صورت می گیرد که در توافق آتش بس برای ارتش اشغالگر تعیین شده است. مزدوران مسلح مذکور در مناطق تحت کنترل ارتش رژیم صهیونیستی حضور دارند اما دست به عملیات خرابکارانه در خارج از این مناطق می زنند.

رژیم صهیونیستی نیز از آنها حمایت های اطلاعاتی و هوایی به عمل می آورد. حسام الاسطل سرکرده این مزدوران مسلح چندی قبل مسئولیت به شهادت رساندن یکی از نیروهای حماس در داخل منطقه المواصی را به عهده گرفته بود.

حماس نیز این مزدوران را تهدید کرده و اعلام کرد که تاوان خیانت به وطن بسیار سنگین خواهد بود. پیشتر نیز یاسر ابوشباب سرکرده قبلی مزدوران تحت حمایت رژیم صهیونیستی در نوار غزه به هلاکت رسیده بود.

این مزدوران جایگاه مردمی نزد فلسطینی ها ندارند چرا که علاوه بر همکاری با رژیم صهیونیستی دست به جنایت علیه ساکنان نوار غزه می زنند.

کد مطلب 6730480

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