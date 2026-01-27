سارا فلاحی در گفتگوی مشروح با خبرنگار مهر، در تحلیل جنگ ترکیبی دشمن علیه ملت ایران در هفته‌های گذشته، اظهار کرد: حوادثی که در این مدت در کشور رخ داد، باید در دو بخش مورد بررسی قرار گیرد؛ در بخش نخست، مردم طبق قانون اساسی حق دارند اعتراضات مدنی داشته باشند و مسئولان را نسبت به مسائل معیشتی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت‌ها مورد مطالبه قرار دهند.

اعتراضات مردم ماهیت اقتصادی داشت

وی افزود: این اعتراضات در ابتدا ماهیت اقتصادی داشت و عمدتاً «بازارپایه» بود. در ادامه، با مطرح شدن موضوع معیشت، گروه‌های دیگری از مردم نیز با این اعتراضات مدنی همراه شدند. این روند از حدود هفتم دی آغاز شد و تا چند روز ادامه داشت و در مقطعی که حدودا ۱۵ دی ماه بود، شاهد فروکش کردن آن بودیم.

فلاحی ادامه داد: با این حال، با طرح موضوع آزادسازی ارز و افزایش قیمت‌ها، برخی مسئولان در اظهارات خود دقت و ملاحظات لازم را نداشتند. این مسئله حتماً در کمیسیون امنیت ملی بررسی خواهد شد که چرا در میانه اعتراضات، به جای مدیریت فضا و کمک به فروکش کردن آن، موضوعاتی مطرح شد که به التهاب بیشتر انجامید.

دشمن پس از شکست در جنگ ۱۲ روزه، به سناریوی جدید روی آورد

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به نقش دشمن در تحولات اخیر، تصریح کرد: از آنجایی که دشمن در جنگ ۱۲ روزه در حوزه میدانی به بن‌بست رسید و در مقابل ما کم آورد، یک آتش‌بس نانوشته و بدون تعهدی را اجرا کرد و سناریوی پس از این جنگ، همان چیزی بود که در هفته‌های اخیر به اجرا درآمد؛ موضوعی که پیش‌تر نیز اعلام کرده بودند.

وی با اشاره به شواهد این سناریو، گفت: هم‌زمان با آغاز ناآرامی‌های خیابانی، رژیم صهیونیستی اعلام کرد که موساد در کنار معترضان است و ترامپ نیز تهدید کرد که در صورت کشته شدن افراد، واکنش نشان خواهد داد. این پیام‌ها به‌وضوح نشان می‌داد که هدف آنان، مسلح‌سازی افراد و کشاندن آن‌ها به خیابان‌ها در پوشش اعتراضات و ایجاد مشروعیت برای خشونت بود.

معرفی رهبر جعلی برای پیشبرد اغتشاشات

رئیس کمیته حقوق بشر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: از این مرحله به بعد، دیگر بحث اعتراض مردمی مطرح نبود و ما وارد فاز دوم شدیم؛ فازی که در آن، گروه‌های آموزش‌دیده و تروریستی با سناریوی مشخص و برنامه‌ریزی‌شده وارد میدان شدند. تجربه سال ۱۴۰۱ نشان داده بود که شبکه‌های بدون رهبر مشخص به نتیجه نمی‌رسند، به همین دلیل این بار تمام اپوزیسیون کنار گذاشته شد و حتی بیانیه‌ای از آن‌ها دیده نشد. در این مرحله، یک رهبر جعلی و موقت با عنوان ربع پهلوی را مطرح کردند تا اقدامات تروریستی در پوشش اعتراضات به نتیجه برسد. این روند، عملاً اعلان جنگ ترکیبی علیه مردم ایران بود و عملا ادامه همان جنگ ۱۲ روزه‌ای بود.

این نماینده مجلس شورای اسلامی بیان کرد: دشمن در جنگ ۱۲ روزه این سناریو را در نظر گرفته بود که ابتدا حمله نظامی کند و بعد مردم با آنان همراهی کنند که به هدفشان نرسیدند. این بار سناریوی خود را تغییر دادند، به این صورت که سناریوی جدید دشمن این بود که با ایجاد اغتشاش، تصرف چند نقطه محدود و انتشار گسترده آن در فضای مجازی، این تصور القا شود که حاکمیت، اقتدار خود را از دست داده، سپس با کشاندن سایر استان‌ها به خیابان‌ها، زمینه حمله نظامی و وارد کردن ضربات نهایی فراهم شود.

پرونده‌سازی حقوق بشری، ابزار جدید فشار علیه ایران

فلاحی خاطرنشان کرد: در حال حاضر هم دشمن در محافل بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری به دنبال اجرای مرحله بعدی این سناریو است تا از طریق پرونده‌سازی حقوق بشری، مشروعیت لازم برای تحریم‌های بیشتر، فشار اقتصادی یا حتی حمله نظامی علیه ایران را کسب کند.

وی در ادامه، گفت: البته حضور مردم در راهپیمایی ۲۲ دی، رهبری مقتدرانه رهبر انقلاب و هوشیاری نیروهای مسلح، باعث شده ترامپ با احتیاط بیشتری عمل کند. او در حال محاسبه سود و زیان است، چرا که نمی‌تواند افکار عمومی آمریکا را برای حمله‌ای در فاصله هزاران کیلومتر، آن هم با احتمال کشته شدن سربازانش، مجاب کند و می‌بینیم که این روزها توئیت‌های متضادی می‌زند. رئیس‌جمهور آمریکا به خوبی می‌داند که اگر علیه کشورمان دست از پا خطا کنند، قطعاً سربازان زیادی را در منطقه از دست خواهد داد و پاسخ قاطع خواهیم داد.

نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: آنان در حال بررسی گزینه حمله نظامی به ایران هستند، چرا که اطلاعاتی که تاکنون به ترامپ ارائه شده، عمدتاً از سوی صهیونیست‌ها بوده و به نظر می‌رسد این اطلاعات نادرست است. از سوی دیگر، گویا برخی مشاوران ترامپ از او خواسته‌اند که برای حمله به ایران دست نگه دارد و اطلاعات صحیح‌تری را به دست آورد، زیرا ایران نه عراق است، نه افغانستان و نه ونزوئلا که بتوان با اتکا به اطلاعات نادرست به آن حمله کرد.

روحیه ضدسلطه ملت ایران مانع تحقق پروژه‌های دشمن است

فلاحی تاکید کرد: ایران دارای موقعیت ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی بسیار مهمی است، تنگه هرمز را در اختیار دارد و ۶۰ درصد منابع انرژی دنیا در خلیج فارس است که بخش عظیم آن یعنی ساحل خلیج فارس در اختیار ماست. نکته مهم دیگر آن است که روحیه ملت ایران نیز با کشورهایی که پیش‌تر مورد حمله قرار گرفته‌اند، کاملاً متفاوت است. ملت ایران در طول تاریخ اجازه حضور اجنبی در کشور را نداده و انقلاب اسلامی نیز انقلابی علیه سلطه بیگانه بوده است. جوان ایرانی هرگز حاضر نیست دوباره زیر بار یک حاکمیت دست‌نشانده برود.

رئیس کمیته حقوق بشر مجلس بیان کرد: نکته مهم دیگری که باید مورد توجه همه قرار گیرد این است که هدف نهایی دشمن و تمام برنامه‌ریزی آنان، تجزیه ایران است و مسئله آن‌ها ساختار سیاسی خاصی نیست. در شرایط کنونی، حفاظت از ایران پیوند مستقیمی با بقای جمهوری اسلامی دارد و هرگونه ضربه به ساختار سیاسی، به معنای باز کردن مسیر تجزیه کشور است.

فلاحی ادامه داد: دشمن برای جنگ نهایی خود با چین در حال یارگیری است و مانع اصلی در برابر تغییرات ژئوپلیتیکی مورد نظر آن‌ها، ایران است. بسیاری از کشورهای منطقه در برابر رژیم صهیونیستی عقب‌نشینی کرده‌اند و تنها دژ مستحکم باقی‌مانده، ایران است؛ موضوعی که تلاش برای زمین‌ زدن آن را به اولویت دشمن تبدیل کرده است.

وی با اشاره به تحولات منطقه‌، گفت: آن‌ها با کریدورهایی که ایجاد می‌کنند، چه در مرزهای جنوبی و چه شرقی سوریه و چه در عراق، در واقع به دنبال تحقق طرح نیل تا فرات هستند. این‌ها سوریه را به شکلی تقسیم کرده‌اند و قصد دارند همین سرنوشت را برای عراق نیز رقم بزنند. حتی ترکیه، با همسایه شدن با رژیم صهیونیستی، به اشتباهات محاسباتی خود در کمک به سقوط بشار اسد پی برد و امروز آن‌ها به عجز و لابه افتاده‌اند و از اشتباهی که درباره سوریه مرتکب شدند، پشیمان هستند.

همه موظف به صیانت از منافع ملی هستیم

فلاحی با تأکید بر شرایط حساس تاریخی کشور، تصریح کرد: همه ما باید از ایران حفاظت کنیم و ممکن است لازم باشد از برخی خواسته‌ها به خاطر منافع ملی کوتاه بیاییم. در عین حال، دولتمردان ما وظیفه دارند به‌طور جدی از معیشت مردم صیانت کنند تا جوانان کشور که سرمایه اصلی ایران هستند، هدف فریب و برنامه‌ریزی دشمن قرار نگیرند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به توطئه آمریکایی صهیونی اخیر علیه کشورمان، گفت: ما سبوعانه‌ترین خشونت‌ها را از سمت تروریست‌ها شاهد بودیم که حتی در جنگ‌های نظامی این‌گونه سبوعیت را مشاهده نکرده‌ایم. به نظر من، ممکن است شما در این شرایط و جنگ نظامی تفاوت‌هایی ببینید، اما یکی از پایه‌های اصلی جنگ نظامی و یکی از مراحل آن، همین حرکات تروریستی است که انجام شد؛ آتش زدن، حمله به مقدسات، سر بریدن، کشتن مردم معترض و کشته‌سازی، همگی جنایت‌های تروریستی محسوب می‌شوند. به همین دلیل، با توجه به برخی شاخص‌ها، تقریباً ۸۰ درصد کسانی که در این اعتراضات کشته شدند، شهید به حساب می‌آیند؛ البته به جز افرادی که به مقرها حمله کرده یا حرکات تروریستی انجام داده‌اند.

معترضان قربانی ترویست‌ها شدند

وی توضیح داد: بسیاری از معترضان که اکنون ما در حال مستندسازی درباره آن‌ها هستیم تا به جهانیان نشان دهیم، با هدف اعتراض آرام به خیابان‌ها آمده بودند، اما توسط همین تروریست‌ها کشته شدند. این حقایق باید به مردم منتقل شود، زیرا ممکن است اطلاعات کافی در این زمینه نداشته باشند.