محور ترانزیتی «انار - یزد» بازگشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیر معین الدینی، عصر یکشنبه گفت: با فروکش کردن طوفان شن و بهبود شعاع دید افقی، محور «انار – یزد» که از صبح امروز مسدود شده بود، با تلاش عوامل پلیس راه و راهداری بازگشایی شد.

وی افزود: در حال حاضر تردد در این محور به صورت روان در جریان است، اما با توجه به احتمال وزش باد، از رانندگان عزیز تقاضا می‌شود با احتیاط کامل و رعایت سرعت مطمئنه رانندگی کنند.

