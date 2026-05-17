۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۸:۳۰

محور ترانزیتی «انار - یزد» بازگشایی شد

کرمان- رئیس پلیس راه شمال استان کرمان از بازگشایی محور ترانزیتی «انار - یزد» که به دلیل وقوع طوفان شن مسدود شده بود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیر معین الدینی، عصر یکشنبه گفت: با فروکش کردن طوفان شن و بهبود شعاع دید افقی، محور «انار – یزد» که از صبح امروز مسدود شده بود، با تلاش عوامل پلیس راه و راهداری بازگشایی شد.

وی افزود: در حال حاضر تردد در این محور به صورت روان در جریان است، اما با توجه به احتمال وزش باد، از رانندگان عزیز تقاضا می‌شود با احتیاط کامل و رعایت سرعت مطمئنه رانندگی کنند.

