به گزارش خبرگزاری مهر، محمد الهداد صبح چهارشنبه از اجرای ایستگاه برق امیرکبیر بهعنوان یکی از ایستگاههای کلیدی شبکه برق شیراز بازدید کرد.
-معاون انتقال و تجارت خارجی شرکت توانیر در این بازدید گفت: پروژههای در حال اجرای شیراز بهدلیل جایگاه این کلانشهر در شبکه برق جنوب کشور، از اهمیت ویژهای برخوردار است و اجرای دقیق و بهموقع آنها نقش مؤثری در عبور موفق از پیک بار تابستان ۱۴۰۵ خواهد داشت.
نواب قائدی، مدیرعامل شرکت برق منطقهای فارس در جریان این بازدید گفت: یکی از پروژههای کلیدی ایستگاه امیرکبیر شامل خرید، نصب و راهاندازی تجهیزات جدید و تعویض تجهیزات فرسوده است که این پروژه با اعتباری حدود ۶۵ میلیارد تومان در حال اجراست و تا اواخر بهمنماه به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی با تأکید بر نقش راهبردی این پروژه در کلانشهر شیراز اظهار کرد: ایستگاه امیرکبیر بهعنوان یکی از مراکز اصلی انتقال برق شیراز، نقش تعیینکنندهای در پایداری شبکه دارد و اجرای این پروژهها در کنار طرح افزایش ظرفیت خطوط صدرا امیرکبیر، زمینه عبور موفق از پیک بار تابستان ۱۴۰۵ را فراهم میکند.
مدیرعامل شرکت برق منطقهای فارس همچنین به چالشهای اجرایی پروژهها اشاره کرد و گفت: نوسازی تجهیزات فرسوده و انجام بخشی از عملیات در شرایط برق دار، از الزامات این پروژههاست که با تلاش شبانهروزی و رعایت کامل اصول ایمنی توسط همکاران در حال انجام است.
نظر شما