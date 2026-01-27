به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، آمریکا و اتحادیه اروپا امروز سه شنبه با صدور بیانیه ای مشترک ادعا کردند: ما از تمدید آتش‌بس بین ارتش سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) استقبال می‌ کنیم. همچنین، بر اهمیت پایبندی همه طرف‌ ها در سوریه به حفاظت از غیرنظامیان تأکید می‌کنیم و از ایجاد گذرگاه های بشردوستانه در این راستا استقبال می‌ کنیم.

در بیانیه مشترک صادره در این خصوص ادعا شده است: حمایت خود را از یک انتقال سیاسی جامع در سوریه که از حقوق همه شهروندان این کشور محافظت کند، اعلام می کنیم. ایجاد ثبات در شمال شرقی سوریه از طریق روش‌ های مسالمت‌ آمیز، برای جلوگیری از ظهور مجدد تروریسم و دستیابی به امنیت منطقه‌ ای، در اولویت قرار دارد.

بیانیه مشترک آمریکا و اتحادیه اروپا در این خصوص مدعی شد: ما بر لزوم حفظ گذرگاه های بشردوستانه و ازسرگیر ارائه خدمات ضروری و مهم در کوبانی (عین العرب) تأکید می‌کنیم.