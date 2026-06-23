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۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۳

۱۳۹ هزار نخ سیگار قاچاق در امیدیه کشف شد

۱۳۹ هزار نخ سیگار قاچاق در امیدیه کشف شد

امیدیه - فرمانده انتظامی امیدیه گفت: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با عرضه کالای قاچاق، تعداد ۱۳۹ هزار و ۴۱۰ نخ سیگار خارجی قاچاق به ارزش ۱۷ میلیارد ریال در این شهرستان کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مسعود داوند پیش از ظهر امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با عرضه کالای قاچاق، بازدید از واحدهای صنفی شهرستان امیدیه در دستور کار ماموران مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: ماموران پلیس با هماهنگی قضائی در بازدید از یک واحد صنفی موفق به کشف این محموله بزرگ سیگار شدند.

فرمانده انتظامی امیدیه با بیان اینکه در این خصوص یک متهم با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شده است، بیان کرد: ارزش ریالی دخانیات قاچاق کشف شده بالغ بر ۱۷ میلیارد ریال برآورد شده است.

سرهنگ داوند در پایان ضمن تاکید بر ادامه‌دار بودن این طرح‌ها از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه موارد مشکوک، مراتب را سریعاً از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.

کد مطلب 6868832

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