۱۳۹ هزار نخ سیگار قاچاق در امیدیه کشف شد

امیدیه - فرمانده انتظامی امیدیه گفت: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با عرضه کالای قاچاق، تعداد ۱۳۹ هزار و ۴۱۰ نخ سیگار خارجی قاچاق به ارزش ۱۷ میلیارد ریال در این شهرستان کشف و ضبط شد.