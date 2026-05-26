  1. استانها
  2. خوزستان
۵ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۱۲

کشف ۱۴۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق در امیدیه

کشف ۱۴۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق در امیدیه

امیدیه ـ فرمانده انتظامی شهرستان امیدیه از کشف ۱۴۰۰ لیتر گازوئیل قاچاق در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مسعود دادوند صبح امروز سه شنبه در گفتگویی رسانه ای بیان کرد: در راستای اجرای طرح‌های مقابله با قاچاق کالا و سوخت و با هدف جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های ملی، ماموران پاسگاه انتظامی جایزان حین کنترل محورهای مواصلاتی، به یک دستگاه خودروی وانت مشکوک شده و آن را متوقف کردند.

وی افزود: مأموران در بازرسی از این خودرو، مقدار ۱۴۰۰ لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل که به صورت غیرمجاز بارگیری شده بود، کشف کردند.

سرهنگ دادوند با اشاره به اینکه در این رابطه یک نفر متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده مقدماتی جهت سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شد، خاطرنشان کرد: مبارزه با قاچاق سوخت از اولویت‌های اصلی پلیس است و نیروی انتظامی با تمام توان با سودجویان و قاچاقچیان برخورد قاطع خواهد کرد.

فرمانده انتظامی شهرستان امیدیه در پایان از شهروندان خواست هرگونه موارد مشکوک در زمینه قاچاق کالا و سوخت را بلافاصله از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6841514

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها