تاکید ونزوئلا بر تقویت صنعت نفت و گاز با وجود تحریم آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دلسی رودریگز رئیس‌جمهوری موقت ونزوئلا در کانال تلگرام خود نوشت: ما صنعت نفت و گاز را تقویت خواهیم کرد و همزمان، ذخایر ارزی کشور را به‌ صورت مسئولانه مدیریت و حفظ می‌کنیم.

وی بر لزوم تقویت تولید داخلی و استفاده معقول از واردات برای حمایت از رشد اقتصادی تأکید کرد.

رئیس جمهوری موقت ونزوئلا، عبور از این شرایط را نیازمند وحدت و فداکاری دانست و افزود: کاراکاس از همه منابع لازم برای تضمین رفاه مردم خود برخوردار است.

آمریکا به بهانه مبارزه با مواد مخدر در سوم ژانویه با حمله به ونزوئلا، رئیس جمهوری این کشور را ربود. کاخ سفید تمامی دولت‌های چپگرای حاکم بر آمریکای لاتین را تهدید به سرنگونی کرده و این منطقه را حیاط خلوت خود معرفی کرده است.

رودریگز معاون رئیس‌جمهوری ونزوئلا در ۶ ژانویه به‌عنوان رئیس‌جمهور موقت ونزوئلا سوگند یاد کرد.