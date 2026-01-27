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۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۵۴

اعتراف آمریکا: حماس به تعهدات خود عمل کرد

اعتراف آمریکا: حماس به تعهدات خود عمل کرد

یک مسئول بلندپایه آمریکایی اعتراف کرد که جنبش حماس به تعهدات خود در خصوص تحویل دادن جسد آخرین اسیر صهیونیست عمل کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک مسئول بلند پایه آمریکایی که خواست نامش فاش نشود با اشاره به پیدا شدن جسد آخرین اسیر صهیونیست در نوار غزه اذعان کرد که جنبش حماس همکاری های بسیار زیادی از خود نشان داد و به تعهداتش در خصوص تحویل دادن جسد آخرین اسیر صهیونیست عمل کرد.

وی در عین حال مدعی شد، حماس سلاح خود را زمین خواهد گذاشت. آمریکا برنامه بسیار خوبی برای خلع سلاح حماس دارد.

روز گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا نیز اعتراف کرد که جنبش حماس تلاش زیادی برای یافتن جسد ران گویلی آخرین اسیر صهیونیست از خود نشان داد.

کد مطلب 6732737

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