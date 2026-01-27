نیما عالمیان و شیما صفایی سقوط کردند

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی تنیس روی میز رده بندی جدید بازیکنان این رشته در دو بخش مردان و زنان را منتشر کرد.

بر اساس این رده بندی جدید و در بخش مردان، به غیر از نیما عالمیان و امیرحسین هدایی دیگر بازیکنان ایران صعود داشته اند. در بخش زنان هم شیما صفایی و ستایش ایلوخانی بازیکنانی هستند که نتواستند جایگاه خود را بهبود بخشند.

جایگاه بازیکنان تنیس روی میز ایران در رنکینگ جدید فدراسیون جهانی به این شرح است:

مردان

* نوشاد عالمیان: این بازیکن با ۳ پله صعود در جایگاه ۸۰ جهان ایستاده است

* بنیامین فرجی: این بازیکن با ۶ پله صعود در جایگاه ۱۴۰ جهان ایستاده است

* نوید شمس: این بازیکن با ۲۹ پله صعود در جایگاه ۱۵۳ جهان ایستاده است

* نیما عالمیان: این بازیکن با ۲ پله سقوط در جایگاه۱۷۱ جهان ایستاده است

* امیرحسین هدایی: این بازیکن با ۷ پله سقوط در جایگاه ۲۰۱ جهان ایستاده است

زنان

* ندا شهسواری: این بازیکن با یک پله صعود در جایگاه ۱۴۰ جهان ایستاده است

* شیما صفایی: این بازیکن با ۳ پله سقوط در جایگاه ۱۷۰ جهان ایستاده است

* الینا رحیمی: این بازیکن بدون تغییر جایگاه در جایگاه ۲۶۰ جهان ایستاده است

* مهشید اشتری: این بازیکن با ۷ پله صعود در جایگاه ۳۰۷ جهان ایستاده است

*ستایش ایلوخانی: این بازیکن با ۲ پله سقوط در جایگاه ۳۵۹ ایستاده است