نیما عالمیان و شیما صفایی سقوط کردند

به گزارش خبرنگار مهر، فدراسیون جهانی تنیس روی میز رده بندی جدید بازیکنان این رشته در دو بخش مردان و زنان را منتشر کرد.
بر اساس این رده بندی جدید و در بخش مردان، به غیر از نیما عالمیان و امیرحسین هدایی دیگر بازیکنان ایران صعود داشته اند. در بخش زنان هم شیما صفایی و ستایش ایلوخانی بازیکنانی هستند که نتواستند جایگاه خود را بهبود بخشند.
جایگاه بازیکنان تنیس روی میز ایران در رنکینگ جدید فدراسیون جهانی به این شرح است:
مردان
* نوشاد عالمیان: این بازیکن با ۳ پله صعود در جایگاه ۸۰ جهان ایستاده است
* بنیامین فرجی: این بازیکن با ۶ پله صعود در جایگاه ۱۴۰ جهان ایستاده است
* نوید شمس: این بازیکن با ۲۹ پله صعود در جایگاه ۱۵۳ جهان ایستاده است
* نیما عالمیان: این بازیکن با ۲ پله سقوط در جایگاه۱۷۱ جهان ایستاده است
* امیرحسین هدایی: این بازیکن با ۷ پله سقوط در جایگاه ۲۰۱ جهان ایستاده است
زنان
* ندا شهسواری: این بازیکن با یک پله صعود در جایگاه ۱۴۰ جهان ایستاده است
* شیما صفایی: این بازیکن با ۳ پله سقوط در جایگاه ۱۷۰ جهان ایستاده است
* الینا رحیمی: این بازیکن بدون تغییر جایگاه در جایگاه ۲۶۰ جهان ایستاده است
* مهشید اشتری: این بازیکن با ۷ پله صعود در جایگاه ۳۰۷ جهان ایستاده است
*ستایش ایلوخانی: این بازیکن با ۲ پله سقوط در جایگاه ۳۵۹ ایستاده است
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