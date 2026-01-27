به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از دانشگاه خوارزمی نشست شورای صنفی مرکزی کارمندان دانشگاه‌ها و مراکز وابسته به وزارت علوم، روز یکشنبه ۵ بهمن ماه در دانشگاه خوارزمی با حضور گسترده اعضا برگزار شد.

مهم‌ترین محور گفتگو، بلاتکلیفی «فوق‌العاده ویژه» کارکنان وزارت علوم از سال ۱۴۰۱ بود که علی‌رغم مکاتبات مکرر، همچنان لاینحل باقی مانده است. در این راستا کمیسیون‌های تخصصی شورا، مستندات جامعی شامل نامه‌های وزرا و مقامات سابق را آماده ارائه به سازمان برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کردند.

در ادامه، آیین‌نامه جدید استخدامی مورد بحث قرار گرفت و نگرانی‌ها در مورد سرنوشت مشابه این آیین‌نامه با فوق‌العاده ویژه مطرح شد. در راستای بهبود شرایط معیشتی، دو پیشنهاد مطرح شد:

- تأمین وعده غذایی: پیشنهاد شد دانشگاه‌ها با توجه به تجهیزات موجود، یک وعده غذای مناسب با هزینه مصوب دولتی به کارمندان ارائه دهند.

- بیمه تکمیلی عادلانه: با توجه به عدم پوشش کافی بیمه‌های پایه، شورا پیشنهاد داد وزارت علوم از محل درآمد های اختصاصی وزارت خانه از جمله درآمد اختصاصی حاصل از آزاد سازی مدارک تحصیلی، تمامی کارمندان متقاضی را تحت پوشش یک بیمه تکمیلی یکسان در سراسر کشور قرار دهد تا عدالت درمانی برقرار شود.

در این جلسه عبدالهی، رئیس دانشگاه خوارزمی، با خوشامدگویی به نمایندگان، بر حمایت کامل دانشگاه از شوراهای صنفی تأکید کرد و از شورا خواست راهکارهای پایداری برای ارتقای وضعیت شغلی و معیشتی پیدا کنند. ایشان همچنین اعلام کرد محل مناسبی برای استقرار دبیرخانه دائمی شورا در دانشگاه خوارزمی اختصاص خواهد یافت.

در پایان جلسه، تماس‌های تلفنی با نهاد ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور استخدامی برقرار و زمان‌بندی جلسات آتی برای پیگیری مطالبات تنظیم گردید.