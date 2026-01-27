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۷ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۵۳

از تجربه دینی غرب در غیاب خدا تا امر قدسی در یک کتاب

از تجربه دینی غرب در غیاب خدا تا امر قدسی در یک کتاب

کتاب «معرفت و تجربه دینی» به موضوع تجربه دینی و امر قدسی یا مقدس غرب می‌پردازد.

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «معرفت و تجربه دینی» نوشته علیرضا قائمی نیا از سوی انتشاران پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی وارد باز نشر شد.

در توضیح این کتاب آمده است:

در دوره مدرن به تدریج این ایده پا گرفت که دین در حقیقت همان رویارویی با امر قدسی است. بشر با ساحت قدسی روبه‌رو شد و حاصلِ این مواجهه، پیدایش دین است.

در این نگاه دین بار معرفتی سنتی را نداشت و صرفاً بر اساس نوعی احساس درونی معنا پیدا می‌کرد. امروزه در ادبیات دینی غرب اصطلاح امر قدسی و یا مقدّس برای نشان‌دادن متعلّق دین به‌طور گسترده‌ای به‌کار می‌رود. امر قدسی یا مقدس با خدای سنتی ادیان ابراهیمی تفاوت دارد، ولی جایگزین خدای سنتی در این عصر شده است. چنین مفاهیمی که مولود عصر جدید هستند، همه بر پایه غیاب خدا شکل گرفتند. ویژگی اصلی تفکر جدید غربی «غیاب خدا» است. تجربه دینی هم از یک جهت می‌خواست این غیاب را جبران کند.

علاقه مندان می توانند این کتاب را که در ۵۴۰ صفحه منتشر شده است از طریف لینک https://poiict.ir/product/k-۱۳۹۸۷ تهیه نمایند.

کد مطلب 6733075
سیده فاطمه سادات کیایی

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