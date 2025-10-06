سعید عباسی کارگردان فیلم «جادوی عروسکها» که در سیوهفتمین جشنواره بینالمللی فیلمهای کودکان و نوجوانان حضور دارد، در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: من همواره دغدغه ساخت فیلم در حوزه کودک را داشتم و در جستوجوی ایده و فیلمنامه مناسب بودم تا اینکه نویسنده ما، خانم قنبری ایدهای ارائه داد که در ابتدا بسیار سادهتر از چیزی بود که نهایتا اجرا شد. ایده اولیه، یک کار عروسکی شبیه به «کلاهقرمزی» بود که من هم داستان و هم مفهوم آن را بسیار میپسندیدم. چند ماهی را صرف توسعه این ایده کردیم و در نهایت، آن را به اثری مدرن تبدیل کردیم. به این صورت که به جای استفاده از عروسک، شخصیت را به یک کودک انسان تبدیل کردیم که در ابعادی بسیار کوچک، به صورت یک عروسک زنده ظاهر میشود.
وی ادامه داد: ما از فیلم «کلاه قرمزی» ایده نگرفتیم بلکه منظور ما صرفا استفاده از یک عروسک پارچهای بود که مانند کلاهقرمزی زندگی میکند. اما در فیلم ما، این شخصیت توسط یک بازیگر اجرا میشود، با این تفاوت که در مقیاسی بسیار کوچک است و میتواند در جیب فرد دیگری جای بگیرد
این فیلمساز درباره داستان «جادوی عروسکها» توضیح داد: داستان فیلم درباره یک پزشک است که در شب تولد فرزندش، به دلیل مشغله کاری زیاد، فرصت خرید کادو را پیدا نمیکند. در پایان شب، از دستفروشی در خیابان یک عروسک میخرد و به خانه میآورد. پسرش از این موضوع ناراحت میشود و عمیقا دلخور است. پس از پایان جشن تولد، وقتی پسر تنها میماند، با عروسک صحبت میکند و آرزو میکند که ای کاش آن عروسک زنده میشد تا بتواند با او درددل کند. ناگهان عروسک زنده میشود و توضیح میدهد که دختری که او را ساخته، در جایی به اسارت گرفته شده و باید به نجاتش بروند. این نقطه آغاز ماموریتی است که شخصیتهای اصلی برای نجات آن دختر آغاز میکنند و ماجرا تا انتهای فیلم ادامه مییابد.
عباسی درباره چالشهای کار با بازیگران کودک بیان کرد: واقعیت این است که ما چالش خاصی در این زمینه نداشتیم، زیرا حدود ۶ ماه را به پیدا کردن بازیگران کودک و تمرین با آنها اختصاص داده بودیم. زمانی که فیلمبرداری آغاز شد، آنها به خوبی با کاراکترهای خود آشنا و آماده بازی بودند. بخش زیادی از سکانسها نیز از پیش تمرین شده بود. تنها در برخی صحنهها که تعداد زیادی هنرجوی کودک (حدود ۴۰ تا ۵۰ نفر) حضور داشتند، کنترل آنها کمی دشوار بود اما با چهار بازیگر اصلی کودک، هیچ مشکلی نداشتیم.
این کارگردان با اشاره به اینکه جشنواره کودک رویداد بسیار مهمی است، گفت: همه افرادی که به حوزه سینمای کودک و نوجوان مرتبط هستند، اعم از بازیگران، کارگردانان، تیم تولید و حتی مخاطبان کودک، در جشنواره دور هم جمع میشوند. این اتفاق فرصت بسیار خوبی برای ایجاد بسترهای همکاری است. با وجود حمایتهای محدود در حوزه سینمای کودک، این جشنواره میتواند نقطه امید کوچکی باشد تا علاقهمندان و فعالان این عرصه یکدیگر را پیدا کنند، تهیهکننده و سرمایهگذار جذب کنند و در نهایت، اتفاقات مثبتی رقم بخورد. شاید اینگونه بتوانیم سینمای کودک را کمی به پیش ببریم.
وی درباره احتمال اکران فیلمش تصریح کرد: این فیلم در واقع یک سریال ۱۳ قسمتی نیز دارد که یک نسخه سینمایی از آن تولید شده است. تصمیمگیری در مورد اینکه کدام نسخه ابتدا اکران یا پخش شود، بر عهده تهیهکننده و تیم تولید است و پس از جشنواره در این مورد تصمیمگیری خواهد شد.
عباسی در پایان اظهار کرد: این سریال برای پخش در پلتفرمهای نمایش خانگی تولید شده است.
فیلم سینمایی «جادوی عروسکها» به کارگردانی سعید عباسی و تهیهکنندگی مهدی مولوی ساخته شده است.
این فیلم با بازی چهرههایی چون پژمان بازغی، بهنوش بختیاری، نگار عابدی، شبنم قلیخانی، سوسن پرور، سیاوش مفیدی، آرش نوذری، زنده یاد آرش میراحمدی و ... همراه است.
