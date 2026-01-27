به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسن علی اکبری اظهار کرد: در پی وقوع سرقت از تعدادی مغازه در سطح شهرستان اصفهان، موضوع در دستور کار کارآگاهان پایگاه جنوب پلیس آگاهی مرکز استان قرار گرفت.

وی افزود: کارآگاهان پس از حضور در محل وقوع سرقت و انجام یک سری اقدامات میدانی و جمع آوری آثار و ادله لازم از دست داشتن سارقی سابقه دار در این سرقت ها مطلع و پس از بدست آوردن هویت اصلی متهم، او را در عملیاتی هماهنگ دستگیر کردند.

این مقام انتظامی تصریح کرد: سارق در تحقیقات کارآگاهان پلیس به پنج فقره سرقت از مغازه های صوتی و تصویری و پوشاک در شهر اصفهان اقرار که ارزش اموال به سرقت رفته از این مغازه ها بر اساس برآورد کارشناسان بیش از ۲۰ میلیارد ریال بوده است.

رئیس پلیس آگاهی استان خاطر نشان کرد: طی بازرسی از مخفیگاه متهم، مقادیری از اموال مسروقه کشف و با تکمیل تحقیقات کارآگاهان پلیس، متهم برای انجام اقدامات قانونی به مرجع قضائی معرفی شد.