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۸ بهمن ۱۴۰۴، ۱۲:۰۹

لیگ کاراته وان ایران به نیمه دوم فروردین ماه موکول شد

لیگ کاراته وان ایران به نیمه دوم فروردین ماه موکول شد

سرپرست سازمان تیم های ملی کاراته کشورمان از تغییر زمان برگزاری لیگ کاراته وان ایران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مازیار فریدخمامی، سرپرست سازمان تیم های ملی کاراته کشورمان با اعلام این خبر گفت: با توجه به درخواست اکثریت ورزشکاران برای حضور همزمان درلیگ جهانی کاراته وان فجیره امارات و لیگ کاراته وان ایران، همچنین قطعی اینترنت و عدم امکان ثبت نام تعداد قابل توجهی از ورزشکاران و با توجه به اینکه در نظر بود این رقابتها در یکی از استانهای غربی کشور برگزار گردد؛ به دلیل شرایط ناپایدار جوی با تصمیم فدراسیون مقرر شد زمان برگزاری لیگ کاراته وان ایران به نیمه دوم فروردین ماه ۱۴۰۵ موکول شود.

کد مطلب 6733853

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