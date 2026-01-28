معرفی ۵۰ شهر دارای بیشترین آمار پایان نامه و رساله دانشجویی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران در سامانه ملی ثبت پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده (SABT.IRANDOC.AC.IR)؛ یکی از پرسش‌هایی که هنگام ثبت این مدارک از دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی می‌شود، قلمرو جغرافیایی آنهاست. بر پایة داده‌هایی که در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲ در این سامانه وارد شده‌اند، از ۱۰۴ هزار و ۶۷۶ پایان‌نامه و رساله (پارسا) ثبت شده، ۱۵ هزار و ۳۴۰ پارسا (۶۵/۱۴ درصد) دارای قلمروِ فرامرزی،‌ ملی، استانی، یا شهری بوده‌اند.

به عنوان نمونه، مدارکی مانند «فراتحلیل مطالعات اوقات فراغت با تأکید بر فعالیت بدنی و ورزش» قلمرو جغرافیایی ندارند و مدارکی مانند «بررسی رابطة مدیریت دانش و مدیریت تغییر در بانک‌های شهر کازرون» دارای قلمرو جغرافیایی هستند. در این میان،‌ مدارکی مانند «بررسی نقش سیاسی شیعیان عراق در نظام سیاسی عراق نوین» دارای قلمرو «برون‌مرزی»؛ «بررسی وضعیت آب ‌و هوایی در فلات ایران» دارای قلمرو «ملی»؛ «پتانسیل‌سنجی ژئوتوریسم و ژئوپارک در استان کرمانشاه» دارای قلمرو «استانی»؛ و «تحلیل جغرافیایی مسکن در شهر کاشان» دارای قلمرو «شهری» هستند. افزون بر این، اگر یک مدرک،‌ چند استان را در بر داشته باشد،‌ دارای قلمرو «ملی» به شمار می‌رود. اگر مدرکی،‌ چند شهر را در بر داشته باشد،‌ دارای قلمرو «استانی» است. اگر یک مدرک، منطقه‌ای کوچک‌تر از شهر (مانند یک یا چند روستا) را در بر داشته باشد، استان و شهر همسان با آن به کار می‌رود. اگر مدرکی، به یک پدیدة طبیعی (مانند کوه، دریا، دریاچه، خلیج، آتشفشان، بیابان، تنگه، جزیره، جنگل، آبشار، چشمه، خور، دره، دماغه، و...) در یک شهر یا استان پرداخته باشد،‌ قلمرو «استانیِ» آن به کار می‌رود. اگر یک مدرک، به یک پدیدة طبیعی در چند استان پرداخته باشد، دارای قلمرو «ملی» است. جدول‌های پیوست، ریز اطلاعات این مدارک را نشان می‌دهند.

شمار پارساهای ثبت‌ شده با قلمرو جغرافیایی در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

شماره قلمرو جغرافیایی شمار پارساها با قلمرو جغرافیایی درصد نسبی پارساها با قلمرو جغرافیایی ۱ برون‌مرزی ۱.۲۹۰ ۴۱/۸ ۲ ملی ۲.۱۳۱ ۸۹/۱۳ ۳ استانی ۴.۷۰۳ ۶۶/۳۰ ۴ شهری ۷.۲۱۶ ۰۴/۴۷ جمع ۱۵.۳۴۰ ۱۰۰

در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲، هزار و ۲۹۰ پارسا با قلمرو برون‌مرزی، ۲.۱۳۱ پارسا با قلمرو ملی، ۴.۷۰۳ پارسا با قلمرو استانی و ۷.۲۱۶ پارسا با قلمرو شهری در سامانة ملی ثبت پایان‌نامه، رساله، و پیشنهاده، وارد شده‌اند.

شمار پارساهای ثبت‌ شده با قلمرو استانی یا شهری در مناطق آمایش آموزش عالی در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

منطقه پارساها در قلمرو منطقه منطقه پارساها در قلمرو منطقه منطقه پارساها در قلمرو منطقه شمار درصد نسبی شمار درصد نسبی شمار درصد نسبی یک ۱.۸۲۲ ۲۹/۱۵ پنج ۱.۱۰۵ ۲۷/۹ نُه ۱.۶۰۷ ۴۸/۱۳ دو ۱.۳۳۵ ۲۰/۱۱ شش ۱.۳۶۳ ۴۴/۱۱ ده ۵۴۳ ۵۶/۴ سه ۱.۳۳۰ ۱۶/۱۱ هفت ۱.۰۱۳ ۵۰/۸ جمع ۱۱.۹۱۹ ۱۰۰ چهار ۸۴۷ ۱۱/۷ هشت ۹۵۴ ۰۰/۸

در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲، نزدیک به ۱۲ هزار پارسا با قلمرو استانی یا شهری در مناطق آمایش آموزش عالی ثبت شده که ۱.۸۲۲ پارسا در منطقه یک آمایش آموزش عالی بوده است.

شمار پارساهای ثبت‌ شده با قلمرو استانی در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

ش. استان شمار پارساها درصد نسبی ش. استان شمار پارساها درصد نسبی ش. استان شمار پارساها درصد نسبی ۱ تهران ۵۸۰ ۳۳/۱۲ ۱۲ بوشهر ۱۴۲ ۰۲/۳ ۲۳ کردستان ۷۶ ۶۲/۱ ۲ اصفهان ۳۵۷ ۵۹/۷ ۱۳ گلستان ۱۴۲ ۰۲/۳ ۲۴ چهارمحال و بختیاری ۷۶ ۶۲/۱ ۳ مازندران ۲۹۲ ۲۱/۶ ۱۴ آذربایجان غربی ۱۴۲ ۰۲/۳ ۲۵ زنجان ۷۶ ۶۲/۱ ۴ خوزستان ۲۳۷ ۰۴/۵ ۱۵ کرمانشاه ۱۲۶ ۶۸/۲ ۲۶ سمنان ۷۴ ۵۷/۱ ۵ گیلان ۲۳۶ ۰۲/۵ ۱۶ قزوین ۱۲۲ ۵۹/۲ ۲۷ خراسان شمالی ۷۲ ۵۳/۱ ۶ خراسان رضوی ۲۲۰ ۶۸/۴ ۱۷ قم ۱۲۱ ۵۷/۲ ۲۸ کهگیلویه و بویراحمد ۶۸ ۴۵/۱ ۷ آذربایجان شرقی ۱۸۴ ۹۱/۳ ۱۸ البرز ۱۲۰ ۵۵/۲ ۲۹ خراسان جنوبی ۶۳ ۳۴/۱ ۸ کرمان ۱۸۲ ۸۷/۳ ۱۹ هرمزگان ۱۱۷ ۴۹/۲ ۳۰ ایلام ۶۳ ۳۴/۱ ۹ یزد ۱۶۴ ۴۹/۳ ۲۰ اردبیل ۱۱۲ ۳۸/۲ ۳۱ مرکزی ۵۷ ۲۱/۱ ۱۰ سیستان و بلوچستان ۱۵۲ ۲۳/۳ ۲۱ لرستان ۱۰۲ ۱۷/۲ جمع ۴.۷۰۳ ۱۰۰ ۱۱ فارس ۱۴۴ ۰۶/۳ ۲۲ همدان ۸۴ ۷۹/۱

همچنین در این بازه زمانی، ۴.۷۰۳ پارسا با قلمرو استانی ثبت شده که استان تهران با ۵۸۰ پارسا پیشتاز است.

شمار پارساهای ثبت‌ شده با قلمرو شهری برای ۵۰ شهر نخست در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲

شماره قلمرو شمار پارساها شماره قلمرو شمار پارساها استان شهر استان شهر ۱ تهران تهران ۸۸۵ ۲۶ مازندران بابل ۵۱ ۲ خراسان رضوی مشهد ۶۴۶ ۲۷ لرستان خرم‌آباد ۵۱ ۳ اصفهان اصفهان ۳۲۴ ۲۸ خراسان جنوبی بیرجند ۵۱ ۴ فارس شیراز ۲۷۵ ۲۹ همدان همدان ۵۰ ۵ آذربایجان شرقی تبریز ۲۰۴ ۳۰ بوشهر بوشهر ۴۹ ۶ یزد یزد ۱۶۸ ۳۱ خراسان شمالی بجنورد ۴۷ ۷ گیلان رشت ۱۳۰ ۳۲ قزوین قزوین ۴۷ ۸ ایلام ایلام ۱۲۹ ۳۳ زنجان زنجان ۴۳ ۹ آذربایجان غربی ارومیه ۱۱۵ ۳۴ سمنان سمنان ۴۲ ۱۰ کرمانشاه کرمانشاه ۱۱۵ ۳۵ سیستان و بلوچستان چابهار ۴۱ ۱۱ اصفهان کاشان ۱۱۴ ۳۶ چهارمحال و بختیاری شهرکرد ۳۹ ۱۲ خوزستان اهواز ۱۰۹ ۳۷ خراسان رضوی سبزوار ۳۷ ۱۳ کرمان کرمان ۱۰۰ ۳۸ خراسان رضوی نیشابور ۳۶ ۱۴ البرز کرج ۷۸ ۳۹ سمنان شاهرود ۳۶ ۱۵ اردبیل اردبیل ۷۷ ۴۰ خوزستان آبادان ۳۱ ۱۶ قم قم ۷۴ ۴۱ خوزستان دزفول ۳۱ ۱۷ مرکزی اراک ۶۴ ۴۲ سیستان و بلوچستان زابل ۲۹ ۱۸ هرمزگان بندرعباس ۶۲ ۴۳ گیلان بندر انزلی ۲۷ ۱۹ مازندران ساری ۶۱ ۴۴ مازندران تنکابن ۲۴ ۲۰ سیستان و بلوچستان زاهدان ۶۱ ۴۵ کرمان رفسنجان ۲۳ ۲۱ کردستان سنندج ۶۰ ۴۶ خراسان رضوی بردسکن ۲۳ ۲۲ مازندران آمل ۵۶ ۴۷ خراسان رضوی تربت حیدریه ۲۲ ۲۳ کرمان جیرفت ۵۵ ۴۸ آذربایجان شرقی مراغه ۲۲ ۲۴ گلستان گرگان ۵۴ ۴۹ سمنان دامغان ۲۲ ۲۵ کهگیلویه و بویراحمد یاسوج ۵۲ ۵۰ آذربایجان غربی مهاباد ۲۱

گفتنی است شمار پارساهای ثبت‌ شده با قلمرو شهری برای ۵۰ شهر نخست در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۲، نشان می‌دهد که شهر تهران با ۸۸۵ پارسا شهر نخست درقلمرو جغرافیایی پایان‌نامه‌ها است.