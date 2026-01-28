به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، اسفندیار اختیاری معاون سیاست‌گذاری و توسعه معاونت علمی رئیس‌جمهور، در دیدار با امین ناجی رئیس دانشگاه پیام نور با تمجید از نقش این دانشگاه در تحقق عدالت آموزشی و فناوری گفت: دانشگاه پیام‌نور اجازه داده همه و با هر شرایط خاصی بتوانند بدون دغدغه‌های مالی بالا به دانشگاه برای توسعه علم وارد شوند، و این نیز خود باعث افتخار آموزش عالی کشور است.

وی با اشاره به ظرفیت علمی اعضای هیئت علمی، گستردگی شبکه آموزشی و زیرساخت‌های مناسب دانشگاه در سراسر کشور افزود: این زیرساخت‌ها و توان علمی، زمینه‌ای مناسب برای توسعه فناوری، دانش‌بنیان و نوآوری است و رویکرد دانشگاه پیام نور به سمت فناوری و نوآوری، الگویی ممتاز برای توسعه این حوزه در کشور محسوب خواهد شد.

اختیاری تأکید کرد: معاونت علمی با بهره‌گیری از تجربیات آموزشی و ظرفیت‌های گسترده دانشگاه پیام نور، آماده حمایت از طرح‌ها و فعالیت‌های دانش‌بنیان در این دانشگاه است و افزود: برگزاری دوره‌های آموزشی، استفاده از ظرفیت‌های مالیاتی و توان علمی اعضای هیئت علمی، می‌تواند دانشگاه پیام نور را به موتور اصلی توسعه فناوری کشور تبدیل کند.

وی در پایان گفت: انتخاب عنوان عدالت نوآوری از سوی امین ناجی رئیس دانشگاه پیام نور، نشان‌دهنده نگاه هوشمندانه این دانشگاه به توسعه فناوری و نوآوری در سراسر کشور است و این رویکرد، مسیر را برای توسعه فناوری و عدالت نوآوری هموار می‌کند.

توسعه فناوری، گامی اساسی در تحقق عدالت نوآوری

امین ناجی رئیس دانشگاه پیام‌نور نیز توسعه فناوری و نوآوری در شبکه بزرگ دانشگاه پیام‌نور را گامی در راستای تحقق عدالت نوآوری توصیف کرد.

وی با اشاره به تمرکز دانشگاه بر دو محور آموزشی و پژوهشی، گفت: از سال ۹۷ و در دوران کرونا، مراکز رشد و خانه‌های خلاق با مجوزهای لازم برای فعالیت خود را اخذ کردند و پس از تغییرات دولت و حمایت دکتر ستاری، ظرفیت‌های شبکه دانشگاه به بهره‌برداری رسید.

امین ناجی با اشاره به صدور مجوز حدود ۴۰ مرکز رشد توسط هیئت امنای دانشگاه در پایان سال ۱۴۰۳، افزود: با توافق صورت‌گرفته، ۴۰ عدد مرکز رشد به ۱۱ مرکز پیشین اضافه و در این فضا امکان بهره‌گیری از ظرفیت‌های مالیاتی و توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان فراهم شد.

وی ادامه داد: همانطور که عدالت آموزشی در سطح آموزش عالی شبکه‌ای ایجاد شده، ما این مسیر را با عنوان عدالت نوآوری با حمایت معاونت فناوری دنبال می‌کنیم.

رئیس دانشگاه پیام نور همچنین از اجرای دوره‌های آموزشی ویژه مدیران و کارشناسان مراکز رشد خبر داد و گفت: ۳۰ نفر از فعالان حوزه فناوری و مدیران مراکز رشد آموزش دیده‌اند و دوره‌ها در تهران توسط دانشگاه شریف برگزار شده و با همکاری معاونت علمی ادامه خواهد یافت.

وی افزود: این اقدامات باعث تعامل گسترده میان شرکت‌های نوآور، مراکز رشد و شبکه آموزشی پیام‌نور خواهد شد و دانشگاه در کنار آموزش و پژوهش، گام‌های موثری در حوزه فناوری خواهد برداشت.

گفتنی است؛ این نشست با همراهی معاونین پژوهش و فناوری، اداری و مالی، مشاوران رئیس دانشگاه و مدیرکل روابط عمومی در محل معاونت علمی ریاست‌جمهوری برگزار شد.