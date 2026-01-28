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۸ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۴۸

سهم سوخت‌گیری با کارت شخصی تا ۷۵ درصد افزایش یافت

سهم سوخت‌گیری با کارت شخصی تا ۷۵ درصد افزایش یافت

سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت کشور از کاهش استفاده از کارت جایگاه و افزایش سهم کارت سوخت شخصی از ۷۳ تا ۷۵ درصد پس از اجرای طرح جدید بنزین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نواز با بیان اینکه الگوی مصرف سوخت با اجرای طرح جدید بنزین تغییر قابل‌توجهی داشته است، گفت: آمارها نشان می‌دهد استفاده از کارت سوخت شخصی به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش یافته و اکنون به ۷۳ تا ۷۵ درصد رسیده است؛ رقمی که در سال‌های اخیر مشاهده نشده و از تأثیرگذاری سیاست جدید حکایت دارد.

وی افزود: این روند نشان می‌دهد کارت‌های آزاد جایگاه‌ها با محدودیت مواجه نشده‌اند و افرادی که کارت سوخت شخصی ندارند یا به هر دلیل به آن دسترسی ندارند، همچنان می‌توانند از کارت آزاد برای سوخت‌گیری استفاده کنند.

سخنگوی صنف جایگاه‌داران سوخت کشور بیان کرد: دولت با اجرای طرح جدید بنزین، قیمت سوخت‌گیری با کارت جایگاه را از ۳ هزار تومان به ۵ هزار تومان افزایش داده بود؛ اقدامی که به نظر می‌رسد نقش مهمی در تشویق مردم به استفاده از کارت‌های شخصی داشته است.

کد مطلب 6734234

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