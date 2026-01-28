به گزارش خبرگزاری مهر، رضا نواز با بیان اینکه الگوی مصرف سوخت با اجرای طرح جدید بنزین تغییر قابلتوجهی داشته است، گفت: آمارها نشان میدهد استفاده از کارت سوخت شخصی به شکل بیسابقهای افزایش یافته و اکنون به ۷۳ تا ۷۵ درصد رسیده است؛ رقمی که در سالهای اخیر مشاهده نشده و از تأثیرگذاری سیاست جدید حکایت دارد.
وی افزود: این روند نشان میدهد کارتهای آزاد جایگاهها با محدودیت مواجه نشدهاند و افرادی که کارت سوخت شخصی ندارند یا به هر دلیل به آن دسترسی ندارند، همچنان میتوانند از کارت آزاد برای سوختگیری استفاده کنند.
سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت کشور بیان کرد: دولت با اجرای طرح جدید بنزین، قیمت سوختگیری با کارت جایگاه را از ۳ هزار تومان به ۵ هزار تومان افزایش داده بود؛ اقدامی که به نظر میرسد نقش مهمی در تشویق مردم به استفاده از کارتهای شخصی داشته است.
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