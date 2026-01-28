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۸ بهمن ۱۴۰۴، ۱۷:۰۸

قاتل جوان با گذشت خانواده مقتول بخشیده شد

قاتل جوان با گذشت خانواده مقتول بخشیده شد

کرمان-دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان از توقف اجرای حکم قصاص یک محکوم با رضایت کامل اولیای دم مقتول خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشی، بعد از ظهر چهارشنبه به خبرنگاران گفت: در راستای اجرای سیاست‌های کلان دستگاه قضایی مبنی بر اولویت‌ بخشی به نهاد صلح و سازش، اجرای حکم قصاص یک محکوم با رضایت کامل اولیای دم مقتول، متوقف شد.

مهدی بخشی، در تشریح این خبر افزود: پرونده مذکور مربوط به واقعه ۴ قتل عمدی است که در سال ۱۳۹۶ رخ داده و محکوم در زمان وقوع جرم ۱۹ سال سن داشته است.

وی ادامه داد: پس از طی تمامی مراحل دادرسی، صدور حکم قطعی و نهایی شدن مجازات، با تلاش‌های صورت گرفته، رضایت رسمی اولیای دم اخذ و قرار توقف اجرای حکم صادر شده است.

دادستان عمومی و انقلاب کرمان گفت: این سازش، هفتمین مورد مصالحه در پرونده‌های قتل عمد طی ماه‌های اخیر در استان کرمان است.

بخشی، از تلاش‌های مستمر شورای حل اختلاف ویژه زندان‌ها و همچنین نقش محوری قاضی امیریان در تسهیل روند مذاکرات و برقراری صلح و سازش تقدیر کرد.

وی با تاکید براینکه این اقدام قضایی، ظرفیت بالای مصالحه در نظام قضایی کشور را به نمایش می‌گذارد، عنوان کرد: گذشت اولیای دم، علاوه بر فراهم آوردن فرصت بازگشت محکوم به زندگی اجتماعی، به یقین دارای اجر اخروی برای تمامی دست اندرکاران می باشد.

کد مطلب 6734248

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