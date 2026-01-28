قاتل جوان با گذشت خانواده مقتول بخشیده شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی بخشی، بعد از ظهر چهارشنبه به خبرنگاران گفت: در راستای اجرای سیاستهای کلان دستگاه قضایی مبنی بر اولویت بخشی به نهاد صلح و سازش، اجرای حکم قصاص یک محکوم با رضایت کامل اولیای دم مقتول، متوقف شد.
مهدی بخشی، در تشریح این خبر افزود: پرونده مذکور مربوط به واقعه ۴ قتل عمدی است که در سال ۱۳۹۶ رخ داده و محکوم در زمان وقوع جرم ۱۹ سال سن داشته است.
وی ادامه داد: پس از طی تمامی مراحل دادرسی، صدور حکم قطعی و نهایی شدن مجازات، با تلاشهای صورت گرفته، رضایت رسمی اولیای دم اخذ و قرار توقف اجرای حکم صادر شده است.
دادستان عمومی و انقلاب کرمان گفت: این سازش، هفتمین مورد مصالحه در پروندههای قتل عمد طی ماههای اخیر در استان کرمان است.
بخشی، از تلاشهای مستمر شورای حل اختلاف ویژه زندانها و همچنین نقش محوری قاضی امیریان در تسهیل روند مذاکرات و برقراری صلح و سازش تقدیر کرد.
وی با تاکید براینکه این اقدام قضایی، ظرفیت بالای مصالحه در نظام قضایی کشور را به نمایش میگذارد، عنوان کرد: گذشت اولیای دم، علاوه بر فراهم آوردن فرصت بازگشت محکوم به زندگی اجتماعی، به یقین دارای اجر اخروی برای تمامی دست اندرکاران می باشد.
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