به گزارش خبرنگار مهر، حمید مطهری پس از برد ۳ بر یک فولاد مقابل پرسپولیس در هفته هجدهم لیگ برتر فصل جاری به خبرنگاران گفت: خوشحالم زحماتی که طی هفته گذشته داشتیم نتیجه داد و یک فوتبال شناور و فوق‌العاده پرفشار ارائه دادیم.

سرمربی فولاد افزود: پرسپولیس تیم قابل احترام و بزرگی است و مقابل چنین تیمی بتوانیم پرفشار بازی کنیم، فوق‌العاده است. به حریف خسته نباشید می‌گویم. البته پرسپولیس همچنان تیم بزرگی است.

او با تاکید بر اینکه با این پیروزی نباید نقاط ضعف خود را فراموش کنند یادآور شد: نباید با این برد مغرور شویم. لیگ ادامه دارد ولی برای شروع فوق‌العاده بود. از بازیکنانم تشکر می‌کنم که تاکتیکی کار کردند. روی کرنرها کار کرده بودیم و موفق شدیم در بازی طبق همان برنامه‌مان عمل کنیم. بازیکنانم بی‌نظیر بودند.

مطهری به ارتباط خوب اعضای تیم فولاد اشاره کرد و گفت: تمام تیم ما همدل است و خوشحالم که یک تیم دارم و این بسیار مهم است. من فوتبال رو به جلو را دوست دارم و دوست دارم پرفشار بازی کنیم. ضمن اینکه لطف خدا هم شامل حال ما شد. قبلا توپ‌هایمان وارد گل نمی‌شد ولی حالا توانستیم در دو بازی ۵ گل به ثمر برسانیم. قول می‌دهم این روند را تکرار کنیم ولی فوتبال است و گاهی توپ‌ها گل نمی شوند.