بهروز قمرزاده در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به وظیفه ذاتی جهاد کشاورزی در زنجیره تولید «از مزرعه تا سفره» و شرایط حساس کنونی بازار، موضوع رصد، نظارت و قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی با جدیت بیشتری دنبال خواهد شد.

وی با اشاره به تأکید ریاست سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان، افزود: نظارت دقیق بر قیمت‌ها و رصد روزانه بازار میدان بار در شهرستان‌هایی که میدان بار فعال دارند از جمله دزفول، اهواز، شوشتر و سایر شهرها در دستور کار قرار گرفته و این فرآیند به‌صورت مستمر انجام خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی دزفول با بیان اینکه تاکنون کمیته قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی به‌صورت رسمی در شهرستان وجود نداشته است، تصریح کرد: از این پس با هماهنگی و انسجام کامل میان جهاد کشاورزی، اداره صمت، شهرداری، بسیج اصناف و اتحادیه خرده‌فروشان، نظارت بر قیمت محصولات کشاورزی با قدرت بیشتری انجام می‌شود.

قمرزاده ادامه داد: در جلسه شورای قیمت‌گذاری، نحوه فعالیت، تقسیم وظایف و سازوکار هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات عملیاتی برای کنترل بازار اتخاذ شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دزفول همچنین از برنامه‌ریزی برای ایجاد بازارچه‌های فصلی، مناسبتی و بازارچه‌های روز در سطح شهرستان خبر داد و گفت: این بازارچه‌ها در حوزه‌های دام و طیور، آبزیان، محصولات باغی و زراعی و همچنین محصولات فرآوری‌شده کشاورزی و دامی با همکاری شهرداری‌ها ایجاد خواهد شد تا محصولات به‌صورت مستقیم در اختیار مردم قرار گیرد.

قمرزاده افزود: بر اساس مصوبات شورا، قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی به‌صورت روزانه انجام شده و سیاست‌گذاری‌ها به‌صورت هفتگی در شورای قیمت‌گذاری بررسی و تصویب خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی دزفول با تأکید بر اهمیت امنیت غذایی، اظهار کرد: در راستای تأمین کالاهای اساسی، محصولاتی نظیر مرغ، شکر، برنج و روغن با قیمت دولتی توسط جهاد کشاورزی در این بازارچه‌ها عرضه خواهد شد.

وی در پایان با اشاره به سابقه شکل‌گیری شورای قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی در کشور خاطرنشان کرد: از سال ۱۳۹۹ و با هدف اصلاح روش قیمت‌گذاری محصولات کشاورزی، شورای قیمت‌گذاری با حضور اتحادیه‌های خرده‌فروشان، بارفروشان، شهرداری‌ها، بسیج اصناف و جهاد کشاورزی شکل گرفت که از مهم‌ترین اهداف آن می توان به کوتاه کردن دست واسطه‌ها و دلالان و حمایت واقعی از تولیدکننده و مصرف‌کننده اشاره کرد.