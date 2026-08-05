طرح ساماندهی واحدهای دامپروری دزفول آغاز شد

بهروز قمرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: کنترل بیماریهای مشترک انسان و دام، ارتقای امنیت بهداشتی، هویتدار کردن دامها و تقویت زیرساختهای دامپروری از مهمترین محورهای این طرح است.
وی با اشاره به برگزاری نشست تخصصی ساماندهی واحدهای دامپروری، تصریح کرد: حفظ سرمایههای دامی و ارتقای امنیت بهداشتی شهرستان از اولویتهای اصلی مدیریت جهاد کشاورزی است و در همین راستا، برنامه ساماندهی واحدهای دامپروری با همکاری دستگاههای مرتبط آغاز شده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان دزفول افزود: در این نشست، موضوع کنترل بیماریهای مشترک انسان و دام و بیماریهای مسری از جمله تب برفکی، سل، تب کریمه کنگو و تب مالت (بروسلوز) مورد بررسی قرار گرفت و بر رعایت کامل ضوابط بهداشتی، خروج اصولی فضولات دامی از جایگاهها و جلوگیری از ورود افراد غیرمسئول به واحدهای دامپروری تأکید شد.
قمرزاده با اشاره به ضرورت هویتدار کردن و بیمه دامها، تاکید کرد: تمامی مجتمعهای دامپروری موظف به فعالسازی پستهای قرنطینه هستند و نمایندگان این مجتمعها باید ضمن اجرای دقیق دستورالعملهای قرنطینه برای دامهای جدید و بیمار، بر حسن اجرای این ضوابط نظارت مستمر داشته باشند.
مدیر جهاد کشاورزی دزفول همچنین از اجرای دورههای آموزشی و ترویجی با مشارکت اداره دامپزشکی خبر داد و گفت: تشکلهای دامپروری و شرکتهای تعاونی نیز موظف شدهاند با نصب بنرهای آموزشی و توزیع بروشورهای اطلاعرسانی، نقش مؤثری در افزایش آگاهی بهرهبرداران ایفا کنند.
وی با تأکید بر توسعه زیرساختهای بخش دامپروری بیان کرد: ایجاد ترمینال دامی متناسب با ظرفیت و موقعیت راهبردی شهرستان و همچنین جذب سرمایهگذار برای راهاندازی واحدهای سالمسازی و فرآوری کود دامی، از برنامههای در دست اقدام مدیریت جهاد کشاورزی است.
قمرزاده بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای اجرایی تأکید کرد و گفت: اداره امور عشایر نیز موظف شده است با اجرای دقیق دستورالعملهای بهداشتی در گلههای عشایری، اقدامات لازم را برای پیشگیری از شیوع بیماریها، بهویژه تب مالت، با جدیت دنبال کند.
نظر شما