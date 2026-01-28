معتمدیان: نمایندگان در بودجه ریزی توجه ویژه به استان تهران داشته باشند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری تهران، محمدصادق معتمدیان، در نشست با مجمع نمایندگان استان که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، با اشاره به چالشهای پایتخت با بیان اینکه تهران به مرز اشباع خدماتی و زیرساختی رسیده است، اظهار کرد: تعطیلیهای مکرر بهدلیل آلودگی هوا، کمبود انرژی و حتی بحران آب، نشاندهنده شرایط خاص و کمسابقه پایتخت است و ادامه این روند بدون اصلاح آییننامهها و شاخصها، قابل دوام نیست.
وی با اشاره به اقدامات دولت در حوزه حملونقل ریلی و مترو، توسعه ناوگان، محدودیت بارگذاری جمعیتی و پروژههای درمانی، از نمایندگان مجلس خواست در فرآیند بودجهریزی و تلفیق، توجه ویژهای به تهران داشته باشند.
استاندار تهران در پایان بر تداوم تعامل با نمایندگان، استفاده حداکثری از ظرفیتهای استانی و ملی و لزوم پاسخگویی شفاف در قبال مشکلات پایتخت تأکید کرد.
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